無牌防癌針｜01獨家揭發後　衞生署搜獲50多支無註冊針劑兩人被捕

《香港01》周一（8月31日）獨家揭發，「香港亞太醫療中心」涉提供無牌的「防癌疫苗WT1」，並發現多個機構在內地社交網站宣傳來港打此類針劑。衞生署表示嚴肅跟進有醫療中心涉嫌訛稱本港有「一針防多癌疫苗」，並即日突擊巡查七個處所。

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯和衞生署私營醫療機構規管辦公室主任梁愛珊醫生，周三（9月2日）晚上見記者，陳凌峯稱署方三日內搜查超過13個地方，搜獲50多支無註冊針劑，一名28歲男子被捕。衞生署晚上10時再發稿，指再多一名女子被捕。

衞生署指追查WT1針劑源頭，到懷疑向有關機構供貨的公司調查，已通報海關跟進個案可能涉及未經註冊藥劑製品非法進口香港。



【01偵查YouTube Playlist】

【無牌防癌針・專頁】

2026年9月2日，就《香港01》揭發無牌防癌針、WT1防癌疫苗後，衞生署及警方於尖沙咀力寶太陽廣場7樓的亞洲再生醫療健康管理中心採取聯合行動，一名男子被捕。（左朗星攝）

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯表示，署方三日內搜查超過13個地方，搜獲50多支未經註冊針劑，屬於第一部毒藥。搜獲的針劑是維他命保健品為主，未搜獲宣稱是防癌的WT1針劑，暫時未有已注射的市民有不良反應報告。他指放蛇行動中有人聲稱注射這些針劑索價五位數。

衞生署與警方聯合行動，警方拘捕一名28歲男子，是診所主管。陳凌峯無公開搜查處所名單，表示稍後會發放新聞稿交代，行動仍繼續，不排除有更多人被捕。

2026年9月2日，衞生署助理署長（藥物）陳凌峯和衞生署私營醫療機構規管辦公室主任梁愛珊醫生，就《香港01》揭發無牌防癌針、WT1防癌疫苗，及非法售賣或管有未經註冊藥劑製品的事宜見記者。（左朗星攝）

衞生署周一有搜查的「香港亞太醫療中心」，醫療總監及護士，五年前已被《香港01》及其他傳媒揭發過，走私無註冊的免疫細胞療法針劑來港，為多名藝人和市民注射，記者問及為何五年來無行動，以及是否有轉介醫委會等問題，陳凌峯着記者向醫委會查詢。

陳凌峯指，衞生署已巡查的13個處所，均經公司註冊處董事名稱，及該些處所申請牌照的資料中發現有關連，不排除未來會巡查更多公司及處所。

針對涉違《不良廣告（醫藥）條例》的廣告，陳凌峯指已通知本地廣告發布商下架。至於在內地平台發布的廣告，他指已通知內地相關部門，並透過內地平台的分公司提出即時下架要求，如再發現相關廣告，不排除執法。

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亞洲再生醫療健康管理中心一男子被押走

陳凌峯在尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場地下見記者。警方與衞生署職員亦有搜查位於該大樓7樓的亞洲再生醫療健康管理中心。現場所見，一名黑布蒙頭的男子被警員押走，衞生署職員手持裝有證物的透明膠袋。

亞洲再生醫療健康管理中心相隔兩單位的亞洲再生醫療有限公司，展示了多種保健製品，單位內亦有衞生署人員。亞洲再生醫療董事劉倩妤，曾拍片向內地人宣傳，來香港打WT1針，該公司職員此前向記者聲稱，曾想將WT1引入香港，遭衞生署反對後已煞停，稱無在香港提供過有關針劑，惟至2026年8月，亞洲再生醫療的小紅書及微信影音號仍見多條宣傳「香港WT1」的影片。

根據公司註冊處資料，「亞洲再生醫療健康管理中心有限公司」（Asia Medical Wellness Centre Limited）於2025年10月成立，公司股東兼董事為劉開潁（LAU Hoi Wing）、曾素馨（TSANG So Hing），另有一名股東張珀羚（CHEUNG Pak Ling）。

而「亞洲再生醫療（香港）有限公司」（Hong Kong Life Science Consultant Limited）的股東為曾素馨（TSANG So Hing）、劉克迪（LAU Marco Huk Tek），董事為劉倩妤（LAU Sin Yu）。

同日再多一名女子被捕

衞生署晚上10時再發稿，指再多一名女子涉嫌非法管有未經註冊藥物及第1部毒藥被拘捕。衞生署同時追查源頭，到懷疑向有關機構供應WT1試劑的公司調查，並已通報香港海關，跟進個案可能涉及未經註冊藥劑製品非法進口香港。

衞生署規管事務總監封螢醫生強調，衞生署會繼續聯同相關部門密切監察和蒐集情報，深入調查並堵截非法售賣或管有未經註冊藥劑製品的違法行為。署方會針對違法行為果斷採取執法行動，絕不容許不法之徒濫用專業權威並假借防癌、治癌之名行騙，損害公眾健康。

衞生署又指，會去信全港醫生及私營醫療機構，提醒其必須遵守香港法例，絕不能為病人注射非法藥劑製品。因應有註冊醫生及護士涉嫌向顧客提供「WT1」疫苗，衞生署已把有關個案轉介至香港醫務委員會及香港護士管理局跟進。

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《香港01》周一（8月31日）獨家揭發，「香港亞太醫療中心」涉提供無牌針劑，並宣稱是「防癌疫苗」。推銷疫苗的註冊護士路婉儀，及出任中心醫療總監的註冊醫生楊斌，正是「01偵查」2021年揭發走私細胞療程報道中，涉事的醫護人員。

衞生署周一晚上發新聞稿，表示嚴肅跟進有醫療中心涉嫌訛稱本港有「一針防多癌疫苗」，今日再次突擊巡查，呼籲市民切勿使用未經註冊藥劑製品，誤導病人無註冊針劑具防癌作用，屬嚴重專業失德。個案可能涉及醫生的專業操守，衞生署已把個案轉介至香港醫務委員會跟進。就內地社交網發布不良醫療廣告，構成嚴重健康風險，衞生署已通報內地執法單位。

2021年至今年6月，有138宗涉及銷售、管有未經註冊藥劑製品而被定罪的個案，最高監禁10個月，最高罰款24.2萬元。

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