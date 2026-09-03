《香港01》十周年｜梁振英盼講好香港故事　談百年變局下媒體使命

《香港01》成立10周年，獲各界人士熱烈支持，今日（3日）於香港會議展覽中心舉行10周年慶典，並設酒會及晚宴慶祝，雲集各界名人。全國政協副主席梁振英致開幕辭，祝願「十歲的香港01快高長大」，並期望《香港01》對外講好中國故事與香港故事，對內講好國際故事，促進各地的相互理解。



9月3日，全國政協副主席梁振英出席《香港01》十周年慶祝酒會，並致開幕辭，期望《香港01》對外講好中國故事與香港故事，對內講好國際故事，促進各地的相互理解。(香港01攝)

9月3日，《香港01》成立10周年，《香港01》創辦人于品海(中)與行政總裁蘇曉婷(右三)，聯同出席慶典的全國政協副主席梁振英(右四)、中聯辦副主任孫尚武(左三)、前行政長官曾蔭權(左二)、政務司副司長卓永興（右一）、行政會議召集人葉劉淑儀(右二)及立法會主席李慧琼(左一)主持祝酒儀式。(香港01攝)

《香港01》成立10周年，獲各界人士熱烈支持，今日（3日）於香港會議展覽中心舉行10周年慶典，並設酒會及晚宴慶祝，雲集各界名人。全國政協副主席梁振英致開幕辭，及參與祝酒儀式。

他致辭時表示，回顧過去十年，是極不平凡的十年，亦是《香港01》茁壯成長的十年。十年前，習近平主席曾提出「百年未有之大變局」。梁振英指，美國的軍事、貿易、文化，公信力、硬、軟實力明顯衰退，東西方力量此消彼長。美國自2017年起將中國視為戰略競爭對手，全球化遇上美國的逆流，西方主導的普世價值亦受到質疑。

他續指，十年來，地緣衝突加劇，俄烏衝突、巴以衝突、美伊戰爭等加劇世界動盪，戰爭規模比預期擴大，甚囂塵上；金融、貿易、科技、航海海峽以及網絡空間都被武器化；全球軍費開支屢創新高，無人戰爭、消耗性戰爭、網絡攻擊，日益普遍；而AI的利弊仍有待觀察。

他提到，美、英、日三國的國債收益率處於幾十年來的高位，近期又面臨新一輪同步飆升。全球出現新的融資問題，各國國家公共財政入不敷出，惡化趨勢明顯。

9月3日，全國政協副主席梁振英出席《香港01》十周年慶典並致開幕辭。(香港01攝)

另外，他亦關注氣候變化，提及極端天氣成為新常態，影響自然環境、經濟發展、人類健康、疾病傳播、地緣格局等，而人口老齡化、少子化亦加重政府與家庭的撫養壓力，與未知的傳染病風險等問題交織疊加。

他又指出，過去五年，中國提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議及全球治理倡議，贏得多個國家支持。百年變局加速演進，在變局進程當中的漸變與突變，都是新聞。他認為報導漸變，需要洞察，而報導突變需要敏捷的反應，兩者都需要對新聞事業的執著，亦需要全面、準確、深入分析評估，以及前瞻性。

9月3日，《香港01》成立10周年在灣仔會展舉行慶祝酒會，出席慶典的包括全國政協副主席梁振英(左三)、中聯辦副主任孫尚武(左一)、政務司副司長卓永興（右一）及立法會主席李慧琼(右三)等，(左二)為《香港01》創辦人于品海。(香港01攝)

他表示，媒體經營並不容易，祝願「十歲的香港01快高長大」，成為全港唯一能夠與國際科技巨頭平起平坐、全港四大最高流量網站的唯一本地平台。他亦形容，《香港01》內容多元化，涵蓋時人、時政、時事、生活、科技、文化、知識，受眾始於香港，但是《香港01》無遠弗屆，以中國香港的視角，擴展受眾的全球視野，惠及世界各地的華僑華人。

他最後祝願《香港01》十周年生日快樂！期望對外講好中國故事與香港故事，對內講好國際故事，促進各地的相互理解。