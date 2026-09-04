城大Ocamp｜校方：涉事學生認錯致歉接受處分　盼外界給改過空間

近日城大有迎新營爆出涉不雅活動，城大公布，學生紀律委員會完成調查 涉事學生承認錯誤致歉，連同活動舉辦者作出校方紀律處分。城大指，期望社會能給予涉事學生改過的空間，讓他們在承擔責任的同時，從經驗中學習並成長。校方續指，已就今次事件設立熱線，為有需要的學生提供心理支援及進一步協助。



所有學生已承認過失致歉 接受紀律處分

城大表示，所有涉及近日迎新營事件的學生已承認過失，正式向校方致歉，並接受校方紀律處分。該學生會屬會的幹事會已就事件的嚴重性承認安排失當，並即時解散幹事會及向各界致歉。涉事學生亦為自己行為不當認錯，向校方致歉。

校方學生紀律委員會已完成對迎新營事件的調查，並對活動舉辦者及涉事學生作出紀律處分。城大未有交代涉及的學生人數及處分方式，校方表示月，根據既定機制，大學不會透露更多具體詳情，以保障學生的私隱。

城大重申對任何不當行為採取零容忍態度。同時，大學充分理解社會各界，包括家長，對事件的關注與憂慮。校方希望透過是次事件，讓涉事學生們明白違反校方所定下的規則，以及對公眾及參與迎新營的人士造成的滋擾是需要負上責任，及承受紀律處分的嚴重後果。

在此同時，校方亦會透過舉辦不同的學習和各類活動培養學生的品德、社會責任感，並不斷完善自我，迎接未來的挑戰。校方期望社會能給予涉事學生改過的空間，讓他們在承擔責任的同時，從經驗中學習並成長。

就事件設立熱線 為有需要學生提供心理支援

此外，學生發展處將為同類型活動的舉辦者提供更多學生活動管理工作坊，並已經就今次事件設立熱線，為有需要的學生提供心理支援及進一步協助。城大將繼續堅定維護安全、尊重及支持的校園環境，確保所有學生在正直的氛圍中學習與成長。

社交平台再流出據指屬於城大Ocamp的照片，顯示多名男女生大腿有瘀痕。（Threads圖片）

幹事會曾發聲明 曾勸喻參加者惟未能制止 事後宣布解散

近日社交平台流傳一段屬香港城市大學迎新營的短片，轉發者以「終於見識到玩到除衫嘅O camp」為題，畫面顯示一名女生上身僅有紅色胸罩，由一名赤膊男生「公主抱。負責舉辦迎新營的城大管理科學學科聯會幹事會「煊管」在事件揭出後致歉，確認事發於8月27日晚上「Disco Night」環節期間，參加者出現不恰當行為，曾勸喻惟未能制止，亦宣布幹事會就此解散。

之後，有網民轉發聲稱「From post bra 片同一人」的數張照片。其中一張照面顯示，5名男女生一同展示滿布瘀痕的大腿，但未知成因。另一張則為兩名男生拉起上衣，展示背部大片紅印。校方昨日稱，現階段無法確認有關大腿及背部有瘀痕的畫面，是否與城大迎新營有關。