城大Ocamp｜網傳男女大腿瘀痕相　城大：無法確認與其迎新營有關

繼早前玩除衫風波後，網上再流傳疑似城大迎新營的畫面，顯示部份參與學生大腿及背部有瘀痕。城大今晚（3日）回覆查詢時表示，校方已成立紀律調查委員會，正嚴謹約見相關人士及搜集資料，以全面釐清事實。現階段無法確認有關大腿及背部有瘀痕的畫面，是否與城大迎新營有關。



畫面顯示紅Bra女生遭赤膊男生公主抱。（Threads 截圖）

城大重申，一向致力營造安全、和諧及互相尊重的校園環境，並對任何形式的不當行為採取零容忍態度。所有學生在迎新及校園活動中必須遵守城大學生行為守則，保持良好紀律並尊重同學。舉辦迎新營的學生組織亦須遵守由學生發展處提供的相關指引，並完成包括由平等機會委員會主辦的「防止校園性騷擾訓練課程」等指定培訓。

城大指，迎新活動的宗旨在於協助新生了解及適應大學生活，任何偏離此宗旨、損害學生尊嚴或破壞校園文化的行為，均不會被容忍。如學生在迎新活動中遇到問題，隨時可向大學求助。

社交平台再流出據指屬於城大Ocamp的照片，顯示多名男女生大腿有瘀痕。（Threads圖片）

日前社交平台流傳一段屬香港城市大學迎新營的短片，轉發者以「終於見識到玩到除衫嘅O camp」為題，畫面顯示一名女生上身僅有紅色胸罩，由一名赤膊男生「公主抱」，事件備受熱議。惟一波未平，一波又起，有網民轉發聲稱「From post bra 片同一人」的數張照片。其中一張照面顯示，5名男女生一同展示滿布瘀痕的大腿，但未知成因。另一張則為兩名男生拉起上衣，展示背部大片紅印。