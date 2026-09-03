城大Ocamp玩除衫｜網上流傳新畫面　男女生大腿布瘀痕、背留紅印

城大Ocamp玩除衫風波續受熱議，雖然涉事管理科學學科聯會幹事會已致歉及解散，但事件尚未落幕，除校方表明將根據事件的嚴重性作出紀律處分，社交平台也流傳據指屬同一迎新營的新畫面，顯示部份參與學生大腿及背部有瘀痕，繼續惹網民討論。



社交平台再流出據指屬於城大Ocamp的照片，顯示多名男女生大腿有瘀痕。（Threads圖片）

社交平台再流出據指屬於城大Ocamp的照片，顯示男女背有紅印。（Threads圖片）

日前社交平台流傳一段屬香港城市大學迎新營的短片，轉發者以「終於見識到玩到除衫嘅O camp」為題，畫面顯示一名女生上身僅有紅色胸罩，由一名赤膊男生「公主抱」，事件引起關注。

事件於網上繼續發酵。有網民轉發聲稱「From post bra 片同一人」的幾張照片，相信涉及相同迎新營，但未詳述背景、日期等內容。其中一張照面顯示，5名男女生一同展示滿布瘀痕的大腿，但未知成因。另一張則為兩名男生拉起上衣，展示背部大片紅印。

畫面隨後顯示紅Bra女生遭赤膊男生公主抱。（Threads 截圖）

網民估計，相關瘀痕因營內玩遊戲造成。有網民評論：「呢個都算癲，打埋背脊，我玩個d最多打大髀」、「唔講以為去咗緬北畀人虐待」、「痴X線打埋背脊」。不過，也有人指，「呢個先係我認識嘅城大❤️」。

負責舉辦涉事迎新營的城大管理科學學科聯會幹事會「煊管」，周三（2日）晚就事件再次致歉，並根據城大學生會決定解散。校方也再次表示，嚴正關注事件，並已成立紀律調查委員會。