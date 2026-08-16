迪士尼擴建｜《反斗奇兵》劇場明年啟用　Marvel園區增蜘蛛俠設施

兩年⼀度的D23迪士尼全球粉絲大會正在美國加州舉行，迪士尼在大會上公布正在擴建的香港迪士尼樂園度假區最新進展。大會上公布，「反斗奇兵大本營」園區將增建劇場，以有香港背景的原創玩具角色為主角進行匯演，預計明年上半年登場。至於Marvel（漫威）主題園區，則會增設昆式戰鬥機（Quinjet）停機坪、復仇者聯盟建築物，後者將有以蜘蛛俠為主角的遊樂設施。



香港迪士尼樂園「反斗奇兵大本營」園區將增建劇場，以有香港背景的原創玩具角色為主角進行匯演，預計明年上半年登場。（香港迪士尼樂園圖片）

香港迪士尼樂園「反斗奇兵大本營」園區將增建劇場，以有香港背景的原創玩具角色為主角進行匯演，預計明年上半年登場。（香港迪士尼樂園圖片）

香港迪士尼樂園「反斗奇兵大本營」園區將增建劇場，以有香港背景的原創玩具角色為主角進行匯演，預計明年上半年登場。（香港迪士尼樂園圖片）

香港迪士尼樂園「反斗奇兵大本營」園區將增建劇場，以有香港背景的原創玩具角色為主角進行匯演，預計明年上半年登場。（香港迪士尼樂園圖片）

香港迪士尼樂園「反斗奇兵大本營」園區將增建劇場，以有香港背景的原創玩具角色為主角進行匯演，預計明年上半年登場。（香港迪士尼樂園圖片）

香港迪士尼樂園「反斗奇兵大本營」園區將增建劇場，以有香港背景的原創玩具角色為主角進行匯演，預計明年上半年登場。（香港迪士尼樂園圖片）

香港迪士尼表示，「反斗奇兵大本營」園區正建造一座全新大劇場，2027年上半年開始，呈獻Pixar主題無邊實境劇場匯演。匯演的主角為Pixar原創角色Poppy，香港迪士尼形容她是「可愛甜美、是帶點害羞的毛絨玩具」，跟隨小主人Aria從香港搬到《反斗奇兵》角色安仔（Andy）家隔壁，而安仔的玩具將「出動」，幫助Poppy適應新環境。另外，全新後院遊樂空間將有不少香港特色的童年回憶元素，包括中國象棋、搖鼓、地道蛋撻等。

香港迪士尼樂園Marvel（漫威）主題園區將增設昆式戰鬥機（Quinjet）停機坪、復仇者聯盟建築物，後者將有以蜘蛛俠為主角的遊樂設施。（香港迪士尼樂園圖片）

香港迪士尼樂園Marvel（漫威）主題園區將增設昆式戰鬥機（Quinjet）停機坪、復仇者聯盟建築物，後者將有以蜘蛛俠為主角的遊樂設施。（香港迪士尼樂園圖片）

香港迪士尼樂園Marvel（漫威）主題園區將增設昆式戰鬥機（Quinjet）停機坪、復仇者聯盟建築物，後者將有以蜘蛛俠為主角的遊樂設施。（香港迪士尼樂園圖片）

D23迪士尼全球粉絲大會展出了香港迪士尼樂園Marvel主題延伸區域的模型。（香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添 Instagram影片截圖）

D23迪士尼全球粉絲大會展出了香港迪士尼樂園Marvel主題延伸區域的模型。（香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添 Instagram影片截圖）

D23迪士尼全球粉絲大會展出了香港迪士尼樂園Marvel主題延伸區域的模型。（香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添 Instagram影片截圖）

至於Marvel主題延伸區域，D23大會展出了園區的模型，包括一座有復仇者聯盟標誌的高樓建築。香港迪士尼指，該建築物為復仇者聯盟科技研究實驗室的所在地，將會有以蜘蛛俠為主角的遊樂設施，賓客將與蜘蛛俠並肩作戰，並聯同更多超級英雄，穿梭電影中的瓦干達、聖域界等。另外，擴建項目亦將增設全新的昆式戰鬥機停機坪。香港迪士尼形容，全新展館將重新定義「明日世界」園區的天際線。