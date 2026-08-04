香港迪士尼今夏近160位學生實習　新加坡生：深刻感受團隊重要性

香港迪士尼樂園度假區今年暑假迎來近160位實習生，除了本地學生，亦有來自不同國家、文化及學術背景的外地學生，走進迪士尼幕後了解一場演出、一個活動如何誕生，一同在樂園內互相交流，拓闊國際視野。有來自新加坡的實習生說，他深刻感受到團隊的重要，「這讓我明白，迪士尼魔法不只是來自個人的努力，更是團隊合作的成果。」



香港迪士尼早前完成辦公室翻新，鼓勵人員在日常互動中建立連繫。在焦點的以《愛麗絲夢遊仙境》旋轉茶杯為靈感的共享空間，刻有迪士尼體驗首席財務總監莫偉庭於香港迪士尼擔任行政總裁時經常講的一句說話——「The answer is in the room」，意指許多想法往往就在彼此的交流與討論之中誕生。



園方希望透過全新的辦公室設計，建立一個鼓勵交流、激發創意和促進團隊合作的工作環境，共同構建一個讓演藝人員進步和成長的地方。（香港迪士尼度假區圖片）

香港迪士尼度假區每年吸引來自不同背景的大學生參與實習計劃，接觸活動策劃、市場推廣、傳訊及營運管理等不同範疇。園方表示，透過參與實際活動項目，實習生能夠親身了解如何將創意想法轉化為賓客體驗，他們第一次走進迪士尼幕後了解一場演出、一個活動，甚至一個奇妙時刻是如何誕生。

香港迪士尼錄今年取近160位暑期實習生。於活動及營運綜合策劃部實習的張樂賢(前右)說，最吸引他的是迪士尼每位演藝人員都以為賓客創造歡樂為目標。（香港迪士尼度假區圖片）

於活動及營運綜合策劃部實習的張樂賢（Adam），最初由酒店營運起步，如今正參與籌備「奇妙跑步嘉年華」，「 實習讓我接觸到不同團隊和項目，看到一個活動由構思到落地的整個過程。」他說，最吸引他的是迪士尼每位演藝人員都以為賓客創造歡樂為目標，「讓我對工作的意義有了全新的體會！」

香港迪士尼錄今年取近160位暑期實習生。來自新加坡、修讀酒店及旅遊管理的 Darren Toh(中間)與其他部門的實習生參加活動。（香港迪士尼度假區圖片）

來自新加坡的Darren Toh修讀酒店及旅遊管理，參加今次實習，是為體驗迪士尼世界級服務文化。作為樂園營運部賓客服務實習生，他主要於售票處及市鎮會堂為賓客提供協助及解答查詢，這份工作不僅提升了他的獨立處事能力，也讓他深刻感受到團隊的重要，最大的收穫是與不同背景的演藝人員共事，「這讓我明白，迪士尼魔法不只是來自個人的努力，更是團隊合作的成果。」

香港迪士尼樂園度假區人力資源副總裁鄭家濂表示，希望透過全新的辦公室設計，建立一個鼓勵交流、激發創意和促進團隊合作的工作。（香港迪士尼度假區圖片）

翻新後的辦公室，入口的巨型迪士尼名牌裝置，象徵每位演藝人員都是迪士尼故事的一部分。（香港迪士尼度假區圖片）

翻新後的辦公室，入口的巨型迪士尼名牌裝置，象徵每位演藝人員都是迪士尼故事的一部分。（香港迪士尼度假區圖片）

香港迪士尼早前完成辦公室翻新，透過融入迪士尼故事元素和更多共享空間，鼓勵演藝人在日常互動中建立連繫。

而設於大堂中央的度假區模型地圖，則讓演藝人員以全新角度認識香港迪士尼的整體運作。（香港迪士尼度假區圖片）

翻新後的辦公室融入了迪士尼故事元素與更多共享空間，其中以《愛麗絲夢遊仙境》旋轉茶杯為靈感的共享區域更是焦點，刻有迪士尼體驗首席財務總監莫偉庭於香港迪士尼擔任行政總裁時經常講的一句說話——「The answer is in the room」，意指許多想法往往就在彼此的交流與討論之中誕生。

翻新後的辦公室，有以《愛麗絲夢遊仙境》旋轉茶杯為靈感的共享空間，為不同團隊創造更多自然交流的機會。（香港迪士尼度假區圖片）

以《愛麗絲夢遊仙境》旋轉茶杯為靈感的共享空間，杯內刻有迪士尼體驗首席財務總監莫偉庭名句：「The answer is in the room」。（香港迪士尼度假區圖片）

對現任香港迪士尼樂園度假區親善大使黃卓琳（Charlotte）而言，迪士尼不單是工作的地方，更是承載童年回憶的起點。四年前，她以實習生身份踏入度假區，一步步成為全職演藝人員，再挑戰親善大使的角色。

她說，過程中樂園提供了許多學習機會，讓她累積視野與信心。「每次走進度假區，我依然會感受到那份熟悉的感覺。最有意義的是，我現在能夠透過自己的工作，與團隊一起為賓客及社區創造難忘回憶，將自己曾經感受到的歡樂和迪士尼精神傳承下去。」

黃卓琳 (右一) 現為香港迪士尼樂園度假區親善大使。（香港迪士尼度假區圖片）