香港迪士尼徽章交換嘉年華開鑼　徽章大使8年儲逾4000枚以物會友

刻有迪士尼卡通人物的徽章，向來是迪士尼樂園粉絲的心頭好，交換徽章更成為經典傳統活動。「我幾乎儲齊所有香港迪士尼嘅徽章」，連續擔任香港迪士尼樂園6年徽章大使的Jimmy自豪地說。他家中現時有約4000至5000枚徽章，不時與人交換徽章，因而結識世界各地的好友。



有時限定版又或盲盒版的徽章難以購買，或令如Jimmy一樣的玩家「心思思」。香港迪士尼樂園今日起，一連4日於園區展藝館舉辦徽章交換嘉年華，讓世界各地的愛好者可以齊聚一地，互相尋找自己的心頭好。



香港迪士尼樂園今日起，一連4日於展藝館舉辦徽章交換嘉年華，讓世界各地的愛好者可以齊聚一地，互相尋找自己的心頭好。（林子慰攝）

香港迪士尼樂園一年一度的徽章交換嘉年華，即日起至本月24日於展藝館舉行。今日約中午12時，展藝館內人山人海，不時傳來歡聲笑語，來自世界各地的徽章愛好者互相交換喜愛的徽章，有粉絲更開心地說，「換到一隻搵咗好耐嘅史迪仔」。

展藝館內人山人海，不時傳來歡聲笑語，來自世界各地的徽章愛好者互相交換喜愛的徽章。（林子慰攝）

展藝館內有不少演藝人員，帶着徽章袋，等待與人交換，香港迪士尼樂園度假區商品採購副專員Candice和香港迪士尼樂園徽章大使Jimmy亦在其中。Jimmy於20年前在美國迪士尼樂園初次接觸徽章交換活動，不過8年前才開始認真地收藏徽章，至今已收藏約4,000至5,000枚，「幾乎儲齊所有香港迪士尼嘅徽章」。

香港迪士尼樂園徽章大使 Jimmy正與人交換徽章。（林子慰攝）

問及為何會萌生收藏徽章的念頭，並堅持多年？他笑說，每個人都有嗜好，而且交換徽章時能讓他結識不同地方的好友，「好似icebreak（破冰）咁，大家交換嗰陣會問你嚟自邊度、最鍾意咩角色，有時仲會互相幫對方買徽章」。

提起印象最深刻的交換經歷，他表示，曾有粉絲特意從美國飛到香港與他交換徽章，「佢嚟到之後，除咗交換徽章外，咁啱佢嚟嗰幾日我都放假，我就成為咗佢喺香港嘅導遊，帶佢一齊食，去吓唔同嘅景點， 嚟吓迪士尼，到𠵱家仲保持聯絡」。

香港迪士尼樂園度假區商品採購副專員Candice由小便喜歡收藏徽章，曾與家人去遍世界不同的迪士尼收藏及交換徽章。（香港迪士尼樂園圖片）

香港迪士尼樂園為徽章交換嘉年華推出的產品。（香港迪士尼樂園圖片）

香港迪士尼樂園度假區商品採購副專員Candice從小便喜歡收藏徽章，曾與家人去遍世界不同的迪士尼樂園，收藏及交換徽章，「每粒徽章都象徵一段好開心同埋好特別嘅回憶」，可能是與人交換的片段，亦有可能是苦苦尋找徽章的經歷。她又表示，大學時本身不是讀設計系，加入迪士尼產品策劃團隊屬於機緣巧合，並對自己由愛好者變為徽章設計師感到「magical（奇妙）」。

香港迪士尼樂園徽章大使Jimmy（左）與香港迪士尼樂園度假區商品採購副專員Candice（右）。（香港迪士尼樂園圖片）

徽章交換嘉年華今年踏入第九屆，是次主題為「正邪對立」，以迪士尼公主與迪士尼惡人為主設計，更推出攤位遊戲、扭蛋及印章收集活動等。