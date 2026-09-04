渣打馬拉松2027｜1.17舉行增4000半馬名額　新設啟德5公里海濱跑

【渣打馬拉松2027/渣打馬拉松】渣打香港馬拉松2027將於明年1月17日（周日）舉行。大會將增加4,000個半馬拉松名額，令總名額增至歷來最高7.8萬個。另於主賽事前一日（即1月16日）增設啟德「五公里海濱跑」，並擴大「躍動少年跑」規模，讓合共8.4萬名跑手投入一連兩日賽事。公眾抽籤報名將於本月11日下午2時開始。



渣打香港馬拉松2027將於明年1月17日（周日）舉行，主辦方今日舉行記者會簡介報名安排。（黃寶瑩攝）

增加4000個半馬名額至2.9萬 研未來能否分不同日數舉行

去年渣報名人數高達12萬，由過去數年跑手對半馬名額的需求最為殷切，故大會將今屆半馬名額增加4000人至2.9萬個。中國香港田徑總會主席關祺表示，今年正式賽事維持一日， 會探討將來分不同日數舉行是否可行。

田總主席兼渣打香港馬拉松2027籌委會主席關祺表示，田總一直致力推動渣打香港馬拉松發展成為區內最高水平的長跑賽事之一。（黃寶瑩攝）

1.16增設五公里海濱跑 啟德體育園起步

此外，大會將於正式賽事前一日、即1月16日（周六）增設全新入門級項目「五公里海濱跑」，名額為3000個，活動以啟德體育園為起點、承啟道公園為終點，途經啟德海濱長廊，適台一家大小及銀髮族在平坦的海濱路段體驗長跑，同時亦開放予輪椅人士參加。同日將舉行專為10至15歲青少年而設的「躍動少年跑」，名額由 2,500個增至3,000個。

▼ ▼ 渣打馬拉松2026 ▼ ▼



渣打馬拉松2026在1月18日舉行，一如過往變成扮嘢大賽，有跑手裝扮成電玩遊戲人物「Super Mario」超級瑪利奧登場。(梁鵬威攝)

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推動「號碼布經濟」 邀食肆提供優惠

連續兩年於啟德體藝館舉辦的馬拉松博覽會，每年吸引逾10萬人流，帶動周邊消費。瞻應啟德體育園的「票尾經濟」，大會將著力推動「助小店 撐跑手」計劃，推動「號碼布經濟」，包括邀請食肆在馬拉松博覽會至賽事期間提供獨家優惠。

渣打香港馬拉松2027將於明年1月17日（周日）舉行，主辦方今日舉行記者會簡介報名安排。（黃寶瑩攝）

「馬拉松慈善計劃」於上屆賽事籌得善款近1,500萬港元，創紀錄新高。渣打香港馬拉松2027將繼續為50間涵蓋「兒童及青年服務」、「復康及護理」和「多元共融」服務的本地社福機構提供籌款平台，支援其服務、幫助更多有需要人士。

「達標跑手優先報名」即日下午4時正起可開始報名，供曾在指定期限及賽事中跑出達到大會標準時間的跑手優先報名。

「達標跑手優先報名」即日下午4時正起可開始報名，供曾在指定期限及賽事中跑出達到大會標準時間的跑手優先報名。