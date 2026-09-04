渣打馬拉松2027｜1.17舉行增4000半馬名額 新設啟德5公里海濱跑
撰文：任葆穎
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【渣打馬拉松2027/渣打馬拉松】渣打香港馬拉松2027將於明年1月17日（周日）舉行。大會將增加4,000個半馬拉松名額，令總名額增至歷來最高7.8萬個。另於主賽事前一日（即1月16日）增設啟德「五公里海濱跑」，並擴大「躍動少年跑」規模，讓合共8.4萬名跑手投入一連兩日賽事。公眾抽籤報名將於本月11日下午2時開始。
增加4000個半馬名額至2.9萬 研未來能否分不同日數舉行
去年渣報名人數高達12萬，由過去數年跑手對半馬名額的需求最為殷切，故大會將今屆半馬名額增加4000人至2.9萬個。中國香港田徑總會主席關祺表示，今年正式賽事維持一日， 會探討將來分不同日數舉行是否可行。
1.16增設五公里海濱跑 啟德體育園起步
此外，大會將於正式賽事前一日、即1月16日（周六）增設全新入門級項目「五公里海濱跑」，名額為3000個，活動以啟德體育園為起點、承啟道公園為終點，途經啟德海濱長廊，適台一家大小及銀髮族在平坦的海濱路段體驗長跑，同時亦開放予輪椅人士參加。同日將舉行專為10至15歲青少年而設的「躍動少年跑」，名額由 2,500個增至3,000個。
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推動「號碼布經濟」 邀食肆提供優惠
連續兩年於啟德體藝館舉辦的馬拉松博覽會，每年吸引逾10萬人流，帶動周邊消費。瞻應啟德體育園的「票尾經濟」，大會將著力推動「助小店 撐跑手」計劃，推動「號碼布經濟」，包括邀請食肆在馬拉松博覽會至賽事期間提供獨家優惠。
「馬拉松慈善計劃」於上屆賽事籌得善款近1,500萬港元，創紀錄新高。渣打香港馬拉松2027將繼續為50間涵蓋「兒童及青年服務」、「復康及護理」和「多元共融」服務的本地社福機構提供籌款平台，支援其服務、幫助更多有需要人士。
「達標跑手優先報名」即日下午4時正起可開始報名，供曾在指定期限及賽事中跑出達到大會標準時間的跑手優先報名。