首屆北都馬拉松11.1跑上粉嶺繞道　名額1.5萬個　全馬半馬今報名

新界鄉議局為慶祝100周年，將舉辦首屆「北部都會區馬拉松2026」，日期定於今年11月1日，賽事分為全馬、半馬、10公里及1.5公里賽，總名額1.5萬個，參加者將可跑上首次開放予跑步賽事使用的粉嶺繞道。



賽事分為兩個階段接受報名，全馬及半馬挑戰組於今（15日）下午5時起率先接受報名；其餘組別將於周四（18日）第二階段開始報名。於7月18日前報名更可享有早鳥優惠。



首屆北都馬拉松記者將於今年11月1日開跑。（彭紹殷攝）

首屆北部都會區馬拉松路線圖。（新界鄉議局圖片）

分2階段報名 今日下午5時接受報名全馬及半馬「挑戰組」

首屆北都馬拉松記者會今（15日）宣布賽事將於今年11月1日開跑，分為全馬、半馬、10公里及1.5公里賽四項賽事，名額依次8,000個、4,000個、2,000個及1,000個。當中全馬及半馬賽事有分為「挑戰組」和「體驗組」。

賽事分為兩個階段接受報名，全馬及半馬「挑戰組」於今（15日）下午5時起率先接受報名，額滿即止，兩項賽事不設早鳥優惠，全馬及半馬「挑戰組」標準報名費分別為港幣470元及370元。

其他賽事本周四起接受報名 9月21日截止 首一個月設早鳥優惠

其餘組別包括全馬及半馬「體驗組」、10公里挑戰組及1.5公里賽個人組或親子組將於本周四（18日）第二階段開始報名，截止日期為9月21日（星期一）或之前。 幾項賽事由6月18日起至7月18日，參加者可享早鳥優惠，價格為港幣200起至470元。

「挑戰組」參賽者必須於兩年內 (以年份計算) 曾參加及完成任何本地或海外全馬賽事，並符合指定達標資格。至於「體驗組」方面，參賽者必須 於兩年內 (以年份計算) 曾參加及完成任何本地 / 海外10公里賽事最少一次。參賽者必須於報名時如實填報有關成績紀錄，大會將因應有關資料而決定是否合符資格。

陳家豪（右）形容北都馬拉松為「最平坦的賽事」，他亦期望日後比賽可以使用馬路。姚潔貞（左）指，北都馬拉松為跑手提供更多選擇，令跑手可以使用平坦的道路。（彭紹殷攝）

陳家豪（右）形容北都馬拉松為「最平坦的賽事」，他亦期望日後比賽可以使用馬路。姚潔貞（左）指，北都馬拉松為跑手提供更多選擇，令跑手可以使用平坦的道路。（彭紹殷攝）

全馬沙田石門起步 北區運動場作終點 陳家豪：最平坦賽事

賽事路線方面，粉嶺繞道將於首次開放予跑步賽事使用。全馬賽事會途經多個新界地標，以沙田石門的新界鄉議局大樓作起點，經沙田及吐露港海濱長廊，跑入大埔元洲仔及林村河，並踏足首次開放的粉嶺繞道，最後以上水北區運動場作終點。

多屆香港半馬拉松全場冠軍陳家豪形容北都馬拉松為「最平坦的賽事」，他指香港過往馬拉松賽事需要經過橋及隧道，北都馬拉松相對上海拔較低，他亦期望日後比賽可以使用馬路。

另外，多屆香港半馬拉松女子冠軍姚潔貞認為，平坦的道路對於部份膝頭勞損的跑手較有優勢，為跑手提供更多選擇，不需要到外國地方才能夠使用平坦的道路。

左起：資深跑步教練吳輝揚、梁樹明、李嘉綸和黃仲文。黃仲文希望有鄉議局的協助下，會例行放寬更多道路供跑手使用。（彭紹殷攝）

跑手會經過2段單車徑 粉嶺繞道12時解封

賽事會使用單車徑，起步時會封鎖單車徑供所有跑手，其中跑手會經過較多人使用的單車徑（沙田到大學站），當所有組別的跑手經過後，大約8時會解封；另一段單車徑（康樂園到上水）將於11時解封；及粉嶺繞道將於12時解封，解封道路時間相對其他馬拉松賽事較早，期望能減少擾民的情況。活動會放置賽事倒數牌，讓其他道路使用者知道賽事即將舉行。

賽後可免費參與嘉年華 為跑手提供50元消費券

完成賽事後，跑手可以免費參與嘉年華，現場有鄉間美食攤檔，跑手可以感受鄉村原美食，例如上水河上鄉豆腐花、鄉村茶果等等。嘉年華亦設有不同運動挑戰，當中會有儀器或各種運動資訊，讓跑手了解自己運動程度，嘉年華亦開放予公眾。

新界鄉議局主席劉業強期望運動熱情將帶動地區活力和凝聚力。（彭紹殷攝）

新界鄉議局主席劉業強表示，活動會為跑手提供50元消費券，適用於印有北都馬拉松海報的北區上水商鋪。劉業強指，期望馬拉松能夠用更多市民知道北部都會區不止是深厚的文化底蘊，更是一個充滿現代感及發展潛力的地方。他亦期望，運動熱情將帶動地區活力和凝聚力。