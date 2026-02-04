渣打馬拉松｜江旻憓問會否結合美食　羅淑佩舉例法國有紅酒馬拉松

【周潤發／馬拉松／渣打馬拉松／渣馬路線】渣打馬拉松2026有逾12萬人報名，超額情況創歷屆新高。有立法會議員關注未來會否增加渣馬賽事日子及組別，以容納更多跑手。



文體旅局局長羅淑佩回應指，當局支持田總持續舉辦和在可行情況下擴大規模，並需審慎考慮發展目標，即能否提升賽事專業水平，或提升市民及旅客的參與程度，並增加名額，以嘉年華及與眾同樂方向發展。當局已要求田總積極研究及提出建議，田總已成立專責工作組，期望數月內提交具體計劃書。



旅遊界立法會議員江旻憓問及賽事會否結合美食活動，從而推動旅遊。羅指，考慮將本地特色加入馬拉松沿途，舉例法國亦有紅酒馬拉松，但強調「無可能衝PB飲紅酒」，並非要阻礙精英跑手跑步，是希望吸引其他遊客來港感受馬拉松魅力。



渣打馬拉松2026在1月18日舉行，一頭濃密銀髮的影星「發哥」周潤發今年回歸10公里賽事，在東區走廊上邊跑邊與其他跑手揮手。（廖雁雄攝）

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，影星周潤發今年回歸10公里賽事。（資料圖片/廖雁雄攝）

羅淑佩：樂見渣馬提升規模及水平

立法會議員楊永杰關注，當局會否田總商討增加渣馬賽事日子及組別。羅淑佩表示，政府樂見渣馬提升規模及水平，由1997年首屆約1000人參加，增至2026年7.4萬人，包括20名特邀海外世界頂尖運動員，及1.9萬名、來自110國家及地區的跑手，非本地選手佔整體25%，創歷年新高。

她指，當局支持田總持續舉辦和在可行情況下擴大規模，並需審慎考慮發展目標，即能否提升賽事專業水平，或提升市民及旅客的參與程度，並增加名額，以嘉年華、與眾同樂方向發展。

田總已成立專責小組研擴規模及增日數 數月內提交建議

她說，該兩方向並非不可共存，文體旅局已要求田總積極研究及提出建議，田總已成立專責工作組，期望數月內提交具體計劃書。政府認同田總未來可考慮各種可能性，包括賽道、舉行時間、參與人數等。

對於渣打馬拉松增賽事日數，文體旅局局長羅淑佩2月4日表示田總已成立專責小組研擴規模 數月內提交建議；圖為2月2日羅淑佩出席冬奧授旗儀式。（資料圖片/趙子晉攝）

至於會否將海濱場地納入渣馬賽道，打造「海濱馬拉松」？羅表示，隨着東岸公園主段等海濱項目落成，政府歡迎不同跑步比賽利用地標性海濱地段，展示獨特城市景觀，局方已要求田總透過專組審視不同方向，包括安全考慮、對市民日常影響等。

她指，海濱板道的好處是非常平坦，沒有交通燈或路口，但路面狹窄，若頂尖算手要爭取速度，有一定限制，需考慮整體賽道設計、跑手的補給需要。

旅遊界立法會議員江旻憓2月4日在立法會問及渣打馬拉松會否結合美食活動，從而推動旅遊；圖為1月16日江旻憓出席立法會。

被問會否爭取將渣馬落實成為世界馬拉松大滿貫賽事之一，吸引更多海外跑手來港參賽？羅表示，渣馬獲認可為金級道路賽，若提升至國際高水平賽事進發，田總要研究相關要求及達標可行性，期望田總可盡早完成評估。

吸引遊客來港但非阻礙精英跑手 羅淑佩：無可能衝PB飲紅酒

立法會議員江旻憓問及賽事會否結合美食活動，從而推動旅遊。羅指，考慮將本地特色加入馬拉松沿途，舉例法國亦有紅酒馬拉松。對於有人質疑是否在賽事期間讓跑手飲奶茶，她強調並非要阻礙精英跑手跑步，「無可能衝PB（個人最佳成績）飲紅酒」，但希望吸引其他遊客來港感受馬拉松魅力。

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，一頭濃密銀髮的影星「發哥」周潤發今年回歸10公里賽事，在東區走廊上邊跑邊與其他跑手揮手。（資料圖片/廖雁雄攝）

+ 12

▼2025年2月9日 周潤發參加渣馬以2小時24分33秒完成半馬賽事▼



+ 18

▼2025年2月9日 周潤發再出戰渣打馬拉松半馬賽事▼



+ 2

▼2024年1月21日 藝人「發哥」周潤發跑渣打馬拉松半馬賽事▼

