田總研擴馬拉松規模　羅淑佩指慎思發展方向　強調社會要有共識

渣打馬拉松早前順利完成，惟社會有意見指可考慮將賽事改為兩日進行，讓更多市民報名，田總亦正研究擴大賽事規模。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（7日）表示，應考慮清楚賽事發展方向，以及其帶來的如封路等影響，最重要是社會要有共識。她又指，擴大賽事規模，參賽人數增多或牽涉安全問題。



渣打馬拉松2026｜千金小姐留倩影。（資料圖片/楊宇翹攝）

如擴大賽事規模 全馬組別參賽額可增至2.7萬人

渣打馬拉松一直被指難報名，或參賽名額不足等，田總今年指正研究擴大賽事規模，如分兩日進行等。羅淑佩早前表示，已要求田總提出具體建議，她今早在商台節目《政經星期六》中說，田總應考慮清楚賽事發展方向，再決定有關設計。

她又提到據當局掌握數字，如擴大賽事規模，全馬組別參賽人數名額可由現時的1.8萬人增至2.7萬人，當中或涉及安全等問題。而且，如分兩天比賽，本港周六經濟活動仍然頻繁，賽事期間的封路等問題亦需考慮，她強調最緊要是社會要有共識。

2026年2月2日，文體旅局局長羅淑佩出席冬奧授旗儀式。（資料圖片/趙子晉攝）

如發展成白金賽事 料涉跑手達標問題 參賽人數或減

她又談及馬拉松賽事可朝專業化或與眾同樂方式發展，但如要專業化，發展成白金賽事，或達至世界馬拉松大滿貫層次，就涉及跑手達標問題。她估計，屆時達標的參賽人數將會減少，甚或原已達標的跑手無法參賽等，相關情況同樣需要田總考慮。