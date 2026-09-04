希愈胚胎組織調亂｜管理局指涉蓄意不法行為　改善運作後裁決牌照

中環「希愈生殖醫學中心」（HEAL Fertility）今年5月發生兩宗人工受孕胚胎活檢組織樣本調亂事件。人類生殖科技管理局今（4日）發文指，已完成調查，事件主要成因或涉及個人蓄意不法行為。



管理局認為，中心對胚胎及胚胎活檢組織樣本的處理與儲存安排沒有採取足夠防護措施，已要求中心落實一系列善措施，其後才就中心的牌照事宜作出決定。在此之前，該中心仍只可提供3項與配子或胚胎儲存有關的服務。衞生署表示，已根據《私營醫療機構條例》完成調查，該中心已按署方指示改善，將繼續監查改善成效。



涉事的希愈生殖醫學中心位於華懋中心一期10樓，實驗室則在9樓。（資料圖片 / 林振華攝）

人類生殖科技管理局指出，昨日傍晚（3日）舉行特別會議審議報告和討論中心的牌照事宜。局方接納報告内容，事件主要成因或涉及個人蓄意不法行為，確認事件中並沒有任何胚胎被混淆或被錯誤植入人體。管理局將繼續為警方的調查工作提供專業支援。

至於該中心處理樣本的流程方面，管理局認為，中心對胚胎及胚胎活檢組織樣本的處理與儲存安排，沒有採取足夠防護措施，違反了《生殖科技及胚胎研究實務守則》的規定。局方已指示並敦促中心必須恪守《人類生殖科技條例》及《實務守則》，避免同類事件再次發生。

涉事的希愈生殖醫學中心位於華懋中心一期10樓，實驗室則在9樓。（資料圖片 / 林振華攝）

此外，管理局留意到中心在發現送往化驗的胚胎活檢組織樣本出錯後，並未在規定時限內呈報衞生署。管理局已提醒中心及所有持有管理局牌照以提供生殖科技程序的私營醫療機構，必須同時嚴格遵偱管理局和衞生署訂定的牌照條件和相關《實務守則》，確保及時通報。

管理局又指出，中心已就胚胎及胚胎活檢組織樣本之處理與儲存安排，實施改善措施。惟局方認為該中心的整體表現及運作安排仍需改善，已在昨日的會議後訂立一套具體改善要求，並於今日去信告知該中心。

局方表示，調查委員會將再次實地視察該中心，會在掌握進一步資料後就該中心的牌照事宜作出決定。在此之前，該中心仍只可提供三項與配子或胚胎儲存有關的服務。

另一方面，管理局亦已通過啟動《實務守則》的檢討工作，重點包括檢視事故通報機制，以及完善生物樣本的保安及處理安排，目標是在明年完成相關工作。

衞生署：中心已按署方指示改善 將繼續監查改善成效

衞生署則表示，已根據《私營醫療機構條例》完成調查，該中心已按衞生署指示改善，避免同類事件再次發生，並確保日後嚴格遵循《日間醫療中心實務守則》，在識別任何重要風險事件後24小時內呈報衞生署。署方會持續監察其改善方案的成效。至於事件的主要成因可能涉及個人蓄意不法行為，仍有待警方繼續調查。