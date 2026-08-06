希愈胚胎組織調亂｜議員促修例24小時內通報事故　嚴重違規可釘牌

中環希愈生殖醫學中心被揭發兩宗人工受孕胚胎活檢組織樣本調亂，事後未即時通報人類生殖科技管理局，被質疑監管機制出現重大漏洞，警方循詐騙方向調查。民建聯立法會議員林琳，以及本身是律師會前會長的選委界議員蘇紹聰今日（6日）提出多項改善建議，如要求立法強制24小時內通報事故，嚴重違規者可被釘牌。



立法會議員林琳及蘇紹聰今（6日）舉行記者會時建議立法強制要在24小時通報事故，若嚴重違規可釘牌。（李可榆攝）

促修例設24小時通報機制 嚴重違規者可被釘牌

林琳指，涉事中心5月底至6月初已發現問題，6月17日才通報人類生殖科技管理局，7月3日通知衞生署，明顯延誤通報。她建議設立法定24小時強制通報機制，讓發生樣本混淆等重大事故時，當局可及早介入。

她續指，現行實務守則對通報時限並無約束力，僅屬指引性質，建議提高持牌機構的違規罰則。若生殖中心出現嚴重違規，如出事後刻意瞞報，可直接吊銷牌照。她亦建議透過修例改善現行制度，包括修訂實務守則規定採樣、封管、運送、接收每一環節須有兩人核對，留下紀錄。

林琳指出，涉事中心5月底至6月初已發現問題，拖到6月17日才通報人類生殖科技管理局，7月3日才通知衞生署，存在明顯延誤。（李可榆攝）

她呼籲涉事中心主動聯絡所有曾接受服務的市民，安排後續跟進。對於部分市民未能獲聯絡，她建議相關部門主動協助，確保受影響家庭獲得支援。

蘇紹聰：通報標準不一 憂出事權責不清

蘇紹聰指，現行《人類生殖科技條例》未有訂明應急機制，一旦發生事故，單靠現有守則難以釐清由哪個部門跟進。輔助生育機構同時被人類生殖科技管理局和衞生署兩套系統監管，通報標準、應急流程不一，也不完全銜接，容易產生權責不清的問題。

蘇紹聰建議政府統一監管機制，制定全面精細的監管架構，界定何謂「重大事故」。（李可榆攝）

醫療程序存灰色地帶 建議統一監管機制

他建議政府統一監管機制，並指工作流程存在灰色地帶，特別是送交檢驗、樣本識別等環節應否視為醫療程序的一部分，目前並無清晰界定，建議制定全面精細的監管架構，界定何謂「重大事故」，避免因權責不清而延誤應變。