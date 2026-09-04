八達通樂悠節現金回贈加碼至2888萬　聖安娜指定月餅半價｜附攻略

【八達通／樂悠節／樂悠咭／加碼優惠／長者優惠】八達通即日起至9月10日舉辦第三屆「828樂悠節」，樂悠咭持有人在活動期間到參與商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元，可獲8元現金回贈，推廣期內每張樂悠咭最高可獲回贈800元，只要通過八達通APP或八達通服務站拍樂悠咭，便可領取現金回贈。



八達通今日（4日）公布加碼回贈總額，由828萬元增至2,888萬元，部份商戶也推出加碼優惠，包括聖安娜餅屋買指定中秋月餅半價、美心中菜晚市堂食滿250元即減50元（相當於八折）等。下文看清商戶優惠及現金回贈領取方法。



八達通由即日起至9月10日舉辦第三屆「828樂悠節」。（八達通FB圖片）

八達通︰總回贈金額即日起由828萬元提升至2888萬元

八達通今日（4日）公布，上周五（28日）舉辦「828樂悠節」，全港有逾7,200個商戶零售點參與，而過去一周市民反應熱烈，多間參與商戶的銷售額顯着上升，部份更錄得三倍增長，因此為答謝樂悠咭持有人的踴躍支持，並慶祝活動踏入三周年，即日起將現金回贈獎賞加碼三倍，總回贈金額由原定的828萬元，提升至2,888萬元。

八達通今年8月28日至9月10日舉辦第三屆「828樂悠節」，圖為活動在8月25日舉行的開幕典禮。（八達通圖片）

每張樂悠咭推廣期內最高可獲800元回贈

由即日起至9月10日推廣期內，樂悠咭持有人在任何「828樂悠節」參與商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元或以上，即可獲8元現金回贈，每張樂悠咭在推廣期內最多可獲100次回贈，即最高可獲800元回贈。其後由8月31日起，通過八達通APP及八達通服務站拍樂悠咭領取現金回贈，需注意現金回贈名額有限，派完即止。

▼「828樂悠節」八達通服務站現金回贈領取方法▼

樂悠咭持有人由今年8月31日起，可選擇在八達通服務站領取現金回贈。（八達通網頁截圖）

八達通服務站地址一覽。（八達通網頁截圖）

▼「828樂悠節」手機APP現金回贈領取方法▼

商戶加碼優惠一覽 美心中菜食滿250元減50元

．麥當勞︰加推優惠套票，4份指定超值套餐只需100元起

．聖安娜餅屋︰指定中秋月餅半價

．香港街市︰指定店舖急凍雞翼每隻1元、鮮橙每個2元

．吉野家︰海苔粟米雞丼／牛肉丼28元

．759阿信屋︰買滿180元送指定麵包／夾心餅一件

．大生生活超市︰指定豆漿買一送一

．領展︰於指定商場的參與商戶累積消費滿120元，即可換領20元餐飲現金券



樂悠咭持有人活動期間到聖安娜餅屋買指定中秋月餅，可獲半價優惠。（資料圖片）

．大家樂︰1元加配熱奶茶

．美心中菜︰晚市堂食滿250元即減50元

．大快活︰惠顧滿120元減12元

．太興︰外賣自取指定套餐32元

．譚仔雲南米線及譚仔三哥米線︰指定米線38元

．萬寧︰購物滿188元減20元

．屈臣氏︰購物買滿188元減18元

．惠康及旗下超市︰買指定產品享9折

．百佳及旗下品牌門市︰買指定產品滿128元享88折



2026年第三屆「828樂悠節」參與商戶一覽。（八達通圖片）

2026年第三屆「828樂悠節」參與商戶一覽。（八達通圖片）

樂悠咭連結「嘟嘟賞」額外再送8元迎新賞

八達通同時推出獎賞平台「嘟嘟賞」迎新獎勵，樂悠咭持有人即日起至9月10日期間，只要成功連結樂悠咭至「嘟嘟賞」，領取「樂悠咭嘟嘟賞八達券」，將可額外賺取迎新賞8元回贈，在參與商戶以樂悠咭單筆消費滿100元使可使用。