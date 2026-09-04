大律師蘇潁申禁制令禁李姓女子聯絡及騷擾

大律師蘇潁，昨（3日）入稟高等法院申請禁制令（HCMP1501/2026），要求法庭禁止一名女子騷擾及聯絡他及其母親和同事等人。此外，蘇亦要求法庭頒令，禁制該女子在他及其母的100米範圍，以及其公司及住所的50米範圍內出現。翻查資料，該女子與蘇獲撤控的案件事主同名，當時庭上透露，她是被告的前女友。



原告為So Wing Winky（蘇潁），被告為Lee Lok Tung。

被告蘇潁。(陳蓉攝)

禁被告走近蘇及其母100米範圍

入稟狀指，蘇要求法庭頒令，禁止被告在蘇及其母的100米範圍內出現，以及不得前往其住所及大律師事務所的50米範圍。入稟狀亦提及，被告不得滋擾或威嚇原告人的同事、前同事或其合作客戶。

禁止被告以電話電郵等方式接觸原告

此外，原告亦向法庭申請，禁止被告以任何方式，包括電話、電郵、短訊及社交平台等方式聯繫原告及上述人士。被告或其代理人亦不能向他人透露有關本案的資訊。而原告會承擔本案的訟費。

蘇曾被控襲擊罪獲撤控

翻查資料，蘇在本年1月曾被控在香港仔一藥妝店門外推跌一名李姓女子，被控一項襲擊致造成身體傷害罪，蘇最終獲律政司撤控。該案控罪書上的李姓事主與本案的被告同名，當時庭上透露，該女子為原告的前女友。