女律師為鄒家成帶走投訴信被裁定罪成　提終極上訴被駁回

因民主派47人顛覆案被拘押的鄒家成，叫到訪女律師代他帶出投訴信，該女律被裁定將未經授權的物品帶離監獄罪成。女律師早前就此上訴至終審法院，今（5日）被判敗訴。終院下判辭指，即使囚犯可以用公費向指明的人「發出」信件，不等同獲授權將此類信件，繞過懲教署對出獄物品的常規審查而攜離監獄。



上訴人胡詠斯（30歲，助理律師）。控罪指，兩被告於2023年5月2日，在香港將一份未經授權物品攜離監獄，即一份文件。

上訴人胡詠斯提終極上訴被駁回。(資料圖片)

鄒家成要求到荔枝角收押所探訪他的律師，為他帶走投訴信，結果雙雙被控。(資料圖片)

案件涉及監獄條例的爭議

判詞指，本上訴涉及對《監獄條例》第18(1)條以及《監獄規則》（第234A章）若干條文的正確詮釋。終院須釐清《監獄條例》第18(1)條，囚犯致予申訴專員的信件是否已獲授權攜離監獄，而無需懲教署署長的進一步授權。

胡指條例准囚犯以公費發信予指明的人

胡援引《監獄規則》第47(4)條，指條文規定懲教署署長准許囚犯以公費發信予「指明的人」（包括申訴專員），故認為她獲准許將投訴表格攜離監獄。

法官指兩條條例在執行不同事項

但終院法官在判辭指她錯引條文，指《監獄條例》第18條和《監獄規則》第47條涉及不同人士，及執行的不同事項。《監獄條例》第18條涉及在香港監獄管治和管理背景下，對進出監獄物品的管制，主要針對囚犯以外的人士。《監獄規則》第47條則針對囚犯的信件，區分了致予「任何人」的信件（對物料及郵資有限制）和致予「指明的人」的信件（沒有此類限制）。

此類信件不能繞過懲教署審查

法官裁定即使囚犯可以以公費向指明的人「發出」信件，亦不足以構成法理依據，以支持《監獄規則》授權任何人，可將此類信件，繞過懲教署對出獄物品的常規審查而攜離監獄，故駁回上訴。

鄒家成亦在同案中被裁定罪成，他並未有提出終極上訴。

案件編號：FACC 2/2026