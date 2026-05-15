大律師查錫我被指欠恒生10.3萬透支貸款未還　法庭頒下絕對押記令

大律師查錫我涉拖欠透支貸款，去年被恒生銀行入稟區域法院興訴，追討約10.3萬元的透支貸款、相關利息及訟費等費用。案件今（15日）在區域法院進行「就發出押記令而提出反對理由」聆訊，惟查未有出席。代表原告的律師指，今年5月12日已再度向查發出確認書，但未獲回覆。聆案官李慧雲應原告要求，頒下絕對押記令及要求查支付6100元的訟費。



原告人為恒生銀行有限公司，被告為查錫我。

大律師查錫我，曾任廉署的總調查主任。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

恒生銀行指查錫我欠付透支戶口的10.3萬，多番追討仍未還款，故向法庭申請押記令。（資料圖片）

查曾申請20萬透支限額

入稟狀指，查為原告的客户，原告不時向被告提供各種信貸服務，包括一份於2010年6月9日簽訂、有關申請20萬透支限額的融資協議書（Facility letter）。

原告於2024年已開始向查追討

在2024年8月16日左右，原告取查的透支額度，並要求查償還款項。2025年7月29日，原告再向查發信要求還款，但在多次催促下，查仍未還款，截至2025年8月6日，被告的透支戶口尚欠原告約為港幣10.3萬元。原告遂就此入稟區域法院，要求查償還款項、有關利息及訟費等費用。

根據資料，絕對押記令（Charging Order Absolute）是法院在債權人勝訴後，針對債務人名下資產（如物業、證券等）發出的強制執行命令。它將債務人的財產作為債項的抵押，保障債權人日後能透過出售該資產來收回欠款。

案件編號：DCCJ4485/2025