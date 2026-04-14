大律師蘇信恩涉非禮案　控方稱有新投訴人　加控蘇3項罪名

大律師蘇信恩涉2017年非禮案，今(14日)在東區法院再提訊，並原定今早答辯，惟控方稱有新投訴人，並申請加控一項非禮，及兩項普通襲擊罪，蘇對控方申請並無異議，但申請案件再押後以索取法律意見。主任裁判官張志偉因而把案押後至今年5月27日再提訊。



被告蘇信恩，32歲，大律師，原被控2項非禮罪，指他於2017年8年30日，兩度在西營盤水街樂新大廈某室非禮事主X；控方今新增1項非禮罪及2項普通襲擊罪，涉及事主Y。即蘇現共面對5項控罪。

被告蘇信恩。（資料圖片）

法庭為兩事主頒下匿名令

法庭早前已就事主X的身份頒下匿名令，下令傳媒不得報道任何能識別事主X身份的資料，包括其職業及性別等。張官今亦就新增控罪的事主Y頒下匿名令，禁止披露事主Y的身份。

案件編號：ESCC3164/2025