新皇崗口岸｜10.1前啟用？　郭俊峯：港深確認暢順後　盼盡早開通

港深兩地政府正籌備新皇崗口岸開通，早前動員逾2萬名公務員完成大型壓力測試，不過一直未定開通日期。入境事務處處長郭俊峯今日（5日）接受電台節目訪問時指，港深兩地政府需在確認口岸具備安全、順暢及高效運作條件後，才會敲定正式開通日期，但強調目標是「盡早開通」。



8月29日，新皇崗口岸進行第4次大型演練，亦是香港與深圳第二次跨境壓力測試。（資料圖片／香港01）

港深兩地電腦系統研微調 以提高查驗速度

郭俊峯在商台節目《政經星期六》中指，港深兩地目前正就新皇崗口岸的系統對接進行微調，預計啟用初期每日可承載20萬過關人次，未來接駁鐵路後更能提升至30萬人次。他又表示，測試期間入境處的出入境系統運作正常順暢，現階段兩地政府及邊檢部門正密切開會，針對港深兩邊不同的電腦系統微調，「我哋依家就研究緊微調港深呢兩邊嘅系統，希望可以更加提高呢個『合作查驗、一次放行』嘅通關速度」。

對於外界關注新皇崗口岸能否於「十一國慶黃金周」前啟用，郭俊峯表示港深兩地政府需在確認口岸具備安全、順暢及高效運作條件後，才會敲定正式開通日期，但強調港深兩地共同目標是「盡早開通」，「如果係真正可以順暢咁去運作到嘅話，我哋會盡早去開通」。

入境處處長郭俊峯。（資料圖片／潘耀昇攝）

料開通初期受歡迎 首日10萬人次絕非不可能

至於人手安排，郭俊峯稱預計新口岸開通初期將相當受歡迎，甚至吸納部分原本使用蓮塘/香園圍、落馬洲支線或深圳灣口岸的旅客前來「打卡」試用，首日或首階段客流量達10萬人次以上絕非不可能。因此入境處已調配額外人手，並聘請百多名經驗豐富的退休合約員工即時支援，長遠會繼續向政府爭取增加常規人手。