六合彩結果｜50周年金多寶頭獎3.5注瓜分2.28億　即對7個攪出號碼

【2.28億頭獎六合彩／攪珠結果／金多寶／馬會】為慶祝六合彩推出半世紀，香港賽馬會今日（5日）晚上9時半舉行第二期50周年金多寶攪珠。今期金多寶注入高達1.85億港元，若以10港元一注獨中，頭獎基金估計可高達2.28億港元，隨時刷新六合彩歷來最高頭獎派彩紀錄。最終投注額為3.65億港元（$365,384,656）。



馬會公布，今晚頭獎有3.5注中，由4張彩票瓜分，分別是3注10元及一注5元（即半注中），每注可獲獎金約6,338萬元（$63,376,610）。下文即對7個攪出號碼。



香港賽馬會8月5日晚上9時半舉行第二期50周年金多寶攪珠。（夏家朗攝）

50周年金多寶攪出號碼。（直播截圖）

今晚攪出號碼為︰9、18、26、30、33、45；特別號碼為︰28

50周年金多寶頭獎有3.5注中，每注獎金約6,338萬元。（六合彩網頁截圖）

2.28億頭獎六合彩｜頭獎3.5注中 每注可獲6338萬

馬會公布，今晚頭獎有3.5注中，由4張彩票瓜分，分別是3注10元及一注5元（即半注中），每注可獲獎金約6,338萬元（$63,376,610）；二獎20注中，每注可獲獎金約61.4萬元（$613,630）；三獎875注中，每注可獲獎金3.74萬元；四獎2,248注中，每注可獲9,600元。

8月5日金多寶獲注入1.85億港元，若以10港元一注獨中，頭獎基金估計可高達2.28億港元。（夏家朗攝）

2.28億頭獎六合彩｜五大熱門號碼︰30、49、24、7、22

根據馬會2002年7月4日起的紀錄，截至上期8月29日攪珠，首三位熱門號碼為30、49及24號，分別出現523次、519次以及514次。至於第四及第五位分別是7號及22號，出現509次及507次。

六合彩號碼攪出次數一覽。，截至2026年8月29日。

2.28億頭獎六合彩｜五大冷門號碼：19、41、25、23、43／25

至於最冷門號碼以19號攪出445次居尾，其次是41號，只攪出447次；第三為開出455次的25號，第四為攪出454次的23號，25號及43號以攪出455次排尾五。

十大幸運投注站一覽，資料截至2026年6月30日。（六合彩網頁截圖）

2.28億頭獎六合彩｜十大幸運投注站一覽 屯門市廣場及中環士丹利街居首

根據馬會網頁，截至1994年至2026年6月30日，屯門市廣場及中環士丹利街投注站，分別攪出48次頭獎，同登十大幸運投注站榜首；至於排第三為荃灣青山道投注站，攪出43次頭獎。其餘七名依次序為尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德福、大埔廣場、上水石湖墟及大埔廣福道投注站。

當中只有排第三的荃灣青山道投注站，今年曾攪出兩次頭獎，中環士丹利街及觀塘廣場投注站也分別錄得一次。其餘七間十大投注站則暫未攪出頭獎。

六合彩自1976年推出至今已有50年歷史。（夏家朗攝）

2.28億頭獎六合彩｜六合彩投注額四成撥至獎券基金及繳納獎券博彩稅

六合彩自1976年推出至今已有50年歷史，當年成立目的主要為協助政府打擊當時盛行的非法賭博活動「字花」。目前六合彩投注額中的四成，撥至獎券基金及繳納獎券博彩稅，以支持政府推行各項民生及社福措施。

有不少市民8月5日到馬會投注站買六合彩。（夏家朗攝）

2.28億頭獎六合彩｜馬會過去50年累計向政府繳交逾550億元獎券博彩稅

據馬會統計，過去50年間，馬會累計向獎券基金貢獻逾300億港元，並向政府繳交超過550億港元獎券博彩稅，歷年資助超過300間社福機構，惠及逾2.5萬個社會福利項目。