外傭六成薪金匯回鄉月剩$2000　組織倡增外傭最低工資至$6172

由不同亞洲國家的移居人士組成的「亞洲移居人士聯盟」今日（6日）舉行記者會，建議將本港外傭最低工資由現時的5,100元加至6,172元。慈善機構「外勞事工中心」引用研究指，外傭疫情前約將三成薪金匯回家鄉，但受環球經濟不佳影響，這個數字去年已升至六成，反映現時的薪金入不敷支。



由不同亞洲國家的移居人士組成的「亞洲移居人士聯盟」今日（6日）舉行記者會，呼籲政府將本港外傭最低工資由現時的5,100元加至6,172元。（洪戩昊攝）

慈善機構「外勞事工中心」社區關係主任唐曉昕。（洪戩昊攝）

近六成外傭正領取5,100元最低工資 外傭代表：極端地低

外傭代表Septi "JP" 形容，5,100元的月薪極端地低，遠遠不足以在香港這個消費這麼貴的城市生活。她認為，若薪金維持在這個水平，將會為外傭帶來很大經濟壓力。

慈善機構「外勞事工中心」社區關係主任唐曉昕引用中心去年出版的一份研究，指近六成外傭正領取最低工資；而她們疫情前約將三成薪金匯回家鄉，但受環球經濟不佳影響，這個數字去年已升至六成，反映現時的薪金入不敷支。

外傭代表Septi "JP" 形容，5,100元的月薪極端地低。（洪戩昊攝）

「自治八樓」的移工共行委員會成員吳樂希引用政府統計處的數據，指外傭加薪幅度遠低於本港GDP、收入中位數及最低工資升幅。（洪戩昊攝）

外傭加薪幅度遠低於本港收入中位數升幅

關注社會議題的團體「自治八樓」的移工共行委員會成員吳樂希則引用政府統計處的數據，指外傭加薪幅度遠低於本港GDP、收入中位數及最低工資升幅。

若加幅不乎期望 將繼續抗議

「亞洲移居人士聯盟」根據樂施會的「生活工資」公式，即以足以為僱員及其家人提供有體面生活的標準工時報酬為基礎，計算出外傭最低工資應為6,172元。外傭代表Dolores Balladares稱，若政府宣布的加幅再次不乎期望，將在情況許可下繼續進行抗議。

外傭代表Dolores Balladares稱，若政府宣布的加幅再次不乎期望，將在情況許可下繼續進行抗議。（洪戩昊攝）

香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮。（洪戩昊攝）

婦女勞工協會：凍薪意見偏頗

國際家政服務業持續發展聯會與30多名僱主代表上月初向政府交意見書，要求凍結外傭最低工資。香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮回應指，大多數僱主與外傭也是唇齒相依的關係，認為這些僱主的意見十分偏頗，沒有討論價值，又批評有僱主漠視外傭的付出。