月經貧窮｜66%受訪外傭購買月經用品感經濟壓力　有人以廁紙取代

註冊慈善機構 Free Periods Hong Kong（FPHK）今年9月進行《香港外籍家庭傭工與月經貧窮問卷調查》發現，65.9%受訪菲律賓或印尼外傭購買月經用品感經濟壓力，46.2%受訪外傭每月購買月經用品開支少於50元，當缺乏月經用品時，55%受訪外傭會以不衞生或不健康的方法應對月經需要，例如以廁紙或布代替月經用品。FPHK指，缺乏月經教育增健康風險，月經貧窮涉經濟、教育與文化多重挑戰促社會正視月經健康與僱傭溝通。



Free Periods Hong Kong（FPHK）《香港外籍家庭傭工與月經貧窮問卷調查》發現， 65.9%受訪菲律賓或印尼外傭購買月經用品感經濟壓力，46.2%受訪外傭每月購買月經用品開支少於50元。(資料圖片/蘇煒然攝)

什麼是月經貧窮（Period Poverty）？

月經貧窮指因經濟困難而引致與月經相關的多種問題，如缺乏適切而衛生的月經用品、減少更換月經用品的次數、衍生與月經相關的健康問題、造成社交困擾等。

香港外籍家庭傭工「規定最低工資」今年9月30日由每月4990元增加至5100元。註冊慈善機構 Free Periods Hong Kong（FPHK）同月進行《香港外籍家庭傭工與月經貧窮問卷調查》，收集309名來自菲律賓及印尼的外傭回覆，結果發現，在外籍家庭傭工「規定最低工資」下，外傭在應對月經需要上普遍面對困難。

46.2%受訪外傭每月購買月經用品開支少於$50

當中， 65.9%受訪者表示購買月經用品造成經濟壓力，其中14.6%指壓力「極大（a lot of stress）」； 46.2%表示自己每月購買月經用品的開支少於50港元，25.8% 表示人未能獲得足夠的月經用品。

調查指，當缺乏月經用品時，55%受訪外傭會以不衞生或不健康的方法應對月經需要，例如以廁紙或布代替月經用品、或使用同一月經用品的時間比建議時間長。

48.7%受訪外傭指僱主沒有提供支援

僱主支援方面，34.8%受訪外傭認為自己的僱主有提供月經相關支援，16.5%認為僱主有 提供支援但不足夠，近半（48.7%）指僱主沒有提供支援。

FPHK：調查結果反映月經貧窮是多重結 構性因素交纏結果

FPHK共同創辦人陳鈺霖指，調查結果反映月經貧窮成因並非單一經濟問題，而是多重結 構性因素交纏結果，外傭在應對月經需求時面對明顯的經濟壓力，加上缺乏正確的月經教 育及受文化禁忌影響，導致不少人以不當方式處理月經需要。

同時，有外傭因文化禁忌而避談月經議題，削弱了她們主動尋求月經健康資訊或職場支援的意欲，最終影響身體健康 與窒礙僱傭溝通。

陳鈺霖指，月經貧窮不僅涉及經濟壓力和物質資源匱乏的「硬件不足」，亦包括月經教育、文化禁忌和社會理解的「軟件缺口」。