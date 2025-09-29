外傭最低工資｜加2.2%至$5100 明起簽訂合約適用 膳食津貼不變
撰文：吳美松
出版：更新：
政府今日（29日）宣布，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」將上調2.2%，由現時每月4,990元增至5,100元，膳食津貼則維持不變，每月不少於1,236元。新的「規定最低工資」水平將適用於明日（30日）起簽訂的所有外傭合約。
增$110至$5100 政府：按機制全面考慮了一籃子因素
政府公布，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」將上調2.2%，由現時每月4,990元增至5,100元。新工資水平適用於明日起簽訂的所有外傭合約。政府指，在按照既定機制全面考慮了一籃子因素，包括香港過去一年的整體經濟表現和勞工市場狀況、短期經濟前景、外傭僱主的負擔能力、外傭的基本生活需要，以及不同持份者的意見後，決定作出有關調整。
膳食津貼維持每月不少於$1236
根據聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主必須為外傭提供免費膳食，但僱主可選擇以膳食津貼代替。政府指，該膳食津貼將維持不變，為每月不少於1,236元。
政府續稱，在今日或之前按現時每月4,990元「規定最低工資」簽訂的外傭合約，仍可於10月27日（周一）或之前送抵入境處處理。
