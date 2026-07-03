菲傭患癌被炒告僱主歧視　官信事主受沉重打擊　僱主需賠25.1萬

菲律賓籍單親母在港任家傭期間發現患子宮頸癌3期，其僱主得知後即把她解僱，她獲平等機會委員會代表控告其前僱主殘疾歧視，惟她入稟後兩年後死亡，其胞妹代她繼續訴訟，案件早前在區域法院審理，其前僱主缺席聆訊。暫委法官凌依楠今（3日）頒判辭，指事主為前僱主工作時盡心盡力，前僱主卻在她患重病後3日後把她解僱，至事主離世也未有道歉，法官相信事主面對的打擊和傷害必定非常沉重，裁定前僱主須賠償25.1萬元。



女被告父親是香港香港穆斯林聯會前主席

申索人Mary Ann Allas Pereira，是死者Baby Jane Teodoro Allas的胞妹和遺產管理人；被告是死者的巴基斯坦籍前女僱主Jamil Bushra。資料顯示，女被告的父親Syed Jamil Raghbi為香港穆斯林聯會前主席。

初來港時，Allas對香港滿懷希望，但遇上無情僱主，加上身患癌症，令她一度感到絕望，跌入人生谷底。（羅君豪攝）

Allas確診癌症後，慘被僱主解僱，當時接受法新社訪問時，一度流淚。（法新社圖片）

菲傭Baby Jane Allas在2019年證實患癌，她在2021年病逝。（資料圖片）

菲傭Baby Jane Allas 2019年2月確診患癌，之後被遭僱主無情解僱。 她在工會代表協助下，曾到勞資審裁處應訊向前僱主追討賠償。（資料圖片）

死者胞妹Mary Ann憶述其姊被前僱主解僱後，經常以淚洗臉。(陳曉欣攝)

胞妹Mary Ann的僱主Jessica Cutrera稱，得知Jane患癌被炒後，曾讓Jane在她家留宿，並自掏腰包支付Jane的部份治療費，她作供時稱，很慶幸有能力和資源幫助Jane。(影片截圖)

Jane患病期間住胞妹僱主家

法官指，已故菲傭Baby Jane的胞妹和胞妹的僱主Cutrera都是可靠證人，Jane在患病期間居住在胞妹僱主家中，她倆對Jane當時的健康和心理狀況有所認知。

解僱信無指Jane表現差

法官續指，Jane前僱主的解僱信並無投訴Jane工作表現欠佳，Jane的醫療報告亦指她適合工作，因此判胞妹可獲被無理解僱應得的8個月23日工資，共3.3萬元。

官信Jane承受沉重打擊及傷害

此外，Jane為前僱主工作時盡心盡力，與對方家庭有良好關係，前僱主卻在Jane確診重病後3日解僱她，直至Jane離世亦未有道歉，法官相信Jane面對的打擊和傷害必定非常沉重。

認為僱主就精神損害需賠12萬

Jane被解僱後其工作簽證亦相繼在兩星期後失效，令她失去接受公營醫療資助的資格。她陷入嚴峻的財政困境，在尋求及時且負擔得起的醫療服務時變得非常有限。法官最終下令前僱主賠償12萬元精神損害費、9.8萬元醫療費及訟費。

胞妹指其姊被解僱後經常以淚洗面

死者胞妹Mary Ann早前供稱，其姊被解僱後心情低落，經常以淚洗面，既擔心病情，也擔心找不到工作。Mary Ann的僱主Jessica Cutrera稱，她起初知道事主Jane的前僱主沒有給她足夠食物，令她要捱餓，因此Jane給食物。

胞妹僱主稱慶幸有能力幫助Jane

她其後得知Jane患癌被炒後，讓Jane在她家留宿，她並自掏腰包支付部份治療費，坦言很慶幸有能力和資源幫助Jane。Cutrera憶述Jane在她家中暫住期間，常因為擔心財政壓力和病情而很痛苦。

案件編號：DCEO 11/2020