政府空間數據應用擴至社福及遠足　明年接入AI平台可搜羅政府數據

發展局轄下的「空間數據辦事處」設立「空間數據共享平台（CSDI）」入門網站，提供超過1,100個來自70多個部門及機構的「空間數據集」，涵蓋規劃、地政、屋宇、工程、人口、運輸、等多項範疇的數據，供公眾免費使用，有本地大學及企業就分別利用數據，分別研發步行專用的地圖應用程式及遠足應用程式。



空間數據辦事處表示，AI應用工具的需求日益增長，空間數據辦事處明年會開發MCP（Model Context Protocol）伺服器，以便使用者在常用的AI平台亦可以搜羅到CSDI的數據集，而無需瀏覽CSDI網站才可找到相關資訊。



發展局空間數據辦事處總監蔡偉文（右）與發展局高級土地測量師（空間數據）陳萱琪（左）。（發展局圖片）

空間數據是具有地理位置資訊的數據，就如打開手機上的地圖應用程式，可隨時找到大廈、馬路、公園、餐廳、社區設施，甚至停車場泊位數目等相關數據。空間數據辦事處總監蔡偉文指，空間數據辦事處重點工作就是把空間數據整合、分析及標準化，以便數據能互通及共享，並應用於不同的服務範疇。

地政總署測繪處與香港理工大學賽馬會社會創新設計院合作推出的「步行香港」網頁版應用程式，讓市民了解到步行範圍內的各類設施，同時選取最切合個人需要的路線探索社區。（發展局圖片）

地政總署測繪處與香港理工大學賽馬會社會創新設計院合作推出的「步行香港」網頁版應用程式，讓市民了解到步行範圍內的各類設施，同時選取最切合個人需要的路線探索社區。（發展局圖片）

地政總署測繪處與香港理工大學賽馬會社會創新設計院合作推出的「步行香港」網頁版應用程式，讓市民了解到步行範圍內的各類設施，同時選取最切合個人需要的路線探索社區。（發展局圖片）

地政總署測繪處聯同理工大學團隊早前合作推出「步行香港」網頁版應用程式，輸入起點及目的地後就能分析出「最短路徑」、避開樓梯或狹窄路段的「無障礙路徑」或者較少坡度或斜坡的「較平坦舒適路線」，供不同需要的步行人士參考，亦可看到斑馬綫、樓梯或扶手電梯等資訊。

「步行香港」另一功能則可搜尋步行範圍內的周邊設施，涵蓋生活、醫療、社會福利、教育、娛樂、交通及旅遊等；團隊未來會積極探討研發手機應用程式。

為遠足者而設的應用程式WayMe將空間數據共享平台中的數據轉化為客觀的「舒適度評分」、沿途設施提示及用戶自建地理標記，協助使用者於出發前及行程中掌握即時風險與支援資源，提升安全與決策質素。（發展局圖片）

為遠足者而設的應用程式WayMe將空間數據共享平台中的數據轉化為客觀的「舒適度評分」、沿途設施提示及用戶自建地理標記，協助使用者於出發前及行程中掌握即時風險與支援資源，提升安全與決策質素。（發展局圖片）

亦有初創企業應用空間數據，研發專為遠足者而設的手機應用程式「WayMe」，將CSDI的空間數據，例如加水站、避雨亭、營地、公廁、燒烤場等資料，轉化為行山路線的舒適度評分、沿途設施提示等，協助使用者於出發前及行程中，掌握即時風險與支援資源，提升遠足安全。

發展局高級土地測量師（空間數據）陳萱琪表示，空間數據辦事處正研究將人工智能與空間數據結合，令用家不用花時間逐項數據查找，而是可運用AI助手協助搜集及分析空間數據，將相關資訊清晰呈現在地圖上，並邀請香港社會服務聯會試用試驗性質的AI助手。社聯指，AI助手可透過對話方式協助機構查詢政府空置用地資訊，包括土地大小、附近景觀及距離等，有助機構更準確籌劃新服務。

蔡偉文則指，空間數據辦事處明年會開發MCP（Model Context Protocol）伺服器，以便使用者在常用的AI平台亦可以搜羅到CSDI的數據集，而無需瀏覽CSDI網站才可找到相關資訊。