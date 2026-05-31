發展局研引入可裝配機械臂無人機　用於工地、基建吊運物料及工具

發展局表示，將研究及測試具高載荷力及可裝配機械臂的無人機，計劃應用於建築工地或基建設施的吊運作業，例如於維修斜坡的工地吊運維修所需物料及工具。局方期望，最終能將有關技術突破付諸實際應用，推動相關技術廣泛導入不同領域，提升各部門的運作效率及作業安全水平。



地政總署正在探索創新模式，在新界不同地區逐步設立無人機機場，支援一站式飛行管理、自動執行預先規劃航線，並自動傳回影像數據作AI分析。（甯漢豪網誌圖片）

現時發展局下多個部門都有使用無人機進行緊急應變及執管行動。例如土木工程拓展署在山泥傾瀉及河道氾濫時，會遙距控制無人機飛越障礙物到達事故現場，展開救援或數據收集工作；屋宇署則利用AI與無人機檢驗樓宇、捕捉天台僭建物等；規劃署則利用無人機拍攝違例發展地點蒐證。

發展局局長甯漢豪今日（31日）在網誌表示，期望引入更高性能的無人機，持續開發更多應用，包括研究及測試具備高載荷力及可裝配機械臂的無人機等。今年四月，進階版低空經濟「監管沙盒X」選定首批四個非傳統航空器試點項目予以分階段進行，當中包括發展局提交與業界合作的項目，計劃應用於建築工地或基建設施的吊運作業，例如於維修斜坡的工地吊運維修所需物料及工具。

地政總署正在探索創新模式，在新界不同地區逐步設立無人機機場，支援一站式飛行管理、自動執行預先規劃航線，並自動傳回影像數據作AI分析。（甯漢豪網誌圖片）

局方正研究應用於其他適合空中運作的工作，如為基建設施或其他資產，例如水壩、水塘及周邊斜坡等，進行簡單維護等。發展局正全速進行有關準備工作，盡快為合適應用場景的試點進行實地測試，期望最終能將有關技術突破付諸實際應用，推動相關技術廣泛導入不同領域，提升各部門的運作效率及作業安全水平。

另一方面，地政總署正在探索創新模式，在新界不同地區逐步設立無人機機場，支援一站式飛行管理、自動執行預先規劃航線，並自動傳回影像數據作AI分析。