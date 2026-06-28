發展局試行新準則評估路旁樹木　以訂改善措施　冀平衡景觀、安全

發展局去年起，在多區試行以新評估準則及計分方法，釐定路旁樹木合適性及可持續性，並訂立改善措施或處理方案，期望平衡景觀、安全及可持續發展。其中在火炭坳背灣街，有樹木的根部因空間不足向外生長，導致行人路面隆起，當局評估後決定進行擴大樹穴、加建花槽，重鋪行人路等改善工程，認為有助樹木長遠健康，亦大幅提升城市景觀。



火炭坳背灣街的樹穴空間狹小，樹根向外伸展導致行人路面隆起，影響行人安全並增加倒塌風險。（發展局圖片）

火炭坳背灣街的樹穴空間狹小，樹根向外伸展導致行人路面隆起，影響行人安全並增加倒塌風險。（發展局圖片）

路旁種植的樹木可美化街道、為行人遮蔭、改善微氣候及空氣質素等。不過，在城市急速發展下，不少原本適合生長的樹木，會因周邊環境改變而變得「不合時宜」。

發展局去年開始試行新評估準則及計分方法，以釐定路旁樹木合適性及可持續性。評估準則涵蓋樹木的健康和結構狀況、受壓程度和潛在問題、生長空間是否足夠、對行人或道路使用者的影響、周邊構築物或設施會否阻礙生長，以及樹木品種的特性等多項因素。

團隊評估後，認為受現場條件限制，最終決定移除部分樹木，重新種植本地原生樹木和開花灌木。（發展局圖片）

團隊評估後，認為受現場條件限制，最終決定移除部分樹木，重新種植本地原生樹木和開花灌木。（發展局圖片）

沙田區議員陳壇丹認為，沙田以至全港各區均存在不適合路旁種植的樹木，支持改善措施，期望未來政府繼續與區議會緊密溝通，提升行人安全。（發展局圖片）

發展局樹木管理部門會根據評分，為路旁樹木訂立優先次序及對應的改善措施或處理方案。發展局已於多區試行評估及相關改善措施，當中完成的項目包括大埔太和路、深水埗海麗街及灣仔軒尼詩道等。

在火炭坳背灣街，有部分樹木因樹穴空間不足，根系向樹穴外生長，導致行人路面隆起，同時可能增加樹木倒塌風險。團隊曾仔細研究保留或移植的可行性，但受制於現場條件，最終決定以全面改善景觀環境為主要方向。改善工程包括擴大樹穴、加建花槽、重新種植本地原生樹木及開花灌木，並同時重鋪行人路。

沙田區議員陳壇丹表示，區內如有居民反映行經坳背灣街時，因行人路隆起增加絆倒風險。他認為全港均存在不適合路旁種植的樹木，支持改善措施，期望未來政府繼續與區議會溝通，提升行人安全。