1991深水埗劫殺案　目擊證人見一匪徒開槍　另兩人打破玻璃搶掠

內地男涉參與1991年深水埗北河街鐘錶行劫殺案，被控以謀殺及企圖搶劫罪(HCCC1/2025)，惟被告因癌細胞擴散至腦部，被裁定不適合答辯。控方繼續舉證，以決定被告是否曾做出控罪指稱行為。案件今（7日）在高等法院續審，控方傳召鐘錶行東主的妻子，及對面店舖目擊事件的店員作供。



東主妻稱她從辦公室的窗看到打劫大驚，即俯身用手掩著子女的咀，直至聽到家姑稱匪徒已走，才下樓到店看情形。對面餐廳的收銀員則稱，當日聽到對涉事店舖傳來警鐘聲，他見到第一名匪徒向店員開槍，店員即倒下，另兩名匪徒分別打破玻璃及爬入飾櫃。他亦記得持槍男穿淺啡色乾濕褸和戴雨帽，持黑色曲尺手槍。



被告文稳业，61歲。他被控於1991年6月9日，在深水埗北河街1A號地下信發公司內與其他身份不詳的人，謀殺男子鄭啟霖，和企圖搶劫鄭啟霖、鄭芝、羅少峰和蔡杏俏。

被告被告文稳业(文穩業)因癌細胞上腦，早前已被裁定不適合答辯。(資料圖片)

證人林澤文稱他當日目睹一名穿乾濕褸的匪徒，用黑色曲呎手槍向店員開槍，店員當場倒下。(朱棨新攝)

陳稱從辦公室窗口望到打劫

涉案信發公司東主羅少峰的妻子陳玉蘭作供，指於案發日早上11時半左右，她在信發公司的辦公室內和子女玩耍。期間，陳聽到警鐘響起，遂從辦公室的窗口望向店舖。她看到兩至三個年輕男子正行劫，但已記不起詳情。

當刻大驚俯身掩著子女的咀

控方引述陳於案發日錄取的口供，內容指其中一名男子以硬物指向職員鄭啟霖，認為該硬物是槍械。陳庭上確認口供是準確紀錄。陳續指當時大驚，俯身並掩著子女的咀。 她曾聽到一把聲音，但她未能聽到該把聲音說什麼。不足一分鐘後，同樣身處現場的家姑稱：「佢哋走哂喇」。陳前往店舖，發現有飾櫃的玻璃損爛。家姑和另一名職員鄭芝，正查看鄭啟霖的狀況。

林案發時日間在父親店舖幫手

證人林澤文供稱，案發時18歲，當時就讀中五。他晚間到夜校上學，日間則在父親的餐廳擔任收銀員。他指，父親的餐廳在涉案信發公司對面。

第一名匪徒先開槍 另兩人才打破玻璃

於案發日早上11時35分左右，林聽到警鐘響起。他見到信發的店內有三名匪徒，其中一名匪徒以黑色手槍，指向飾櫃後的一名男職員並開槍，該職員頭部中槍後倒下。此外，第二名匪徒用錘子打爛飾櫃的玻璃，然後和第三名匪徒爬過飾櫃搜掠。惟因警鐘仍然響起，兩人很快便爬離飾櫃，然後連同開槍的匪徒向通州街逃走，而林亦聽到汽車駛走的聲音。

曾玩手槍模型懂左輸及曲尺分別

辯方盤問時引述林於案發日錄取的口供，指持槍的男子肥身材，身穿淺啡色乾濕褸和戴雨帽，持黑色曲尺手槍。林庭上指，現不能解釋為何當時可以作出仔細描述，又指他曾玩「BB彈」手槍模型，因此知悉曲尺和左輪手槍的分別。他並指，當時見到開槍的動件，亦聽到槍聲，因此相信匪徒有開槍。

指匪徒是向職員開槍

辯方指，林不能講述持槍男子是射向玻璃，或玻璃後的職員。林不同意，重申指根據其口供，該匪徒是向職員開槍，他亦看不到該處有玻璃。

被告上周已被裁定不適合答辯

辯方指被告患肺腺癌第四期，癌細胞擴散至腦部。他接受手術和治療後，情況仍惡化，現不了解法律程序，也不能向律師作出提示。陪審團上周前已裁定被告不適合答辯。