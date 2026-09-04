1991深水埗劫殺案　店東指遇害店員平和實幹　看到店舖舊照片灑淚

內地男涉參與1991年深水埗北河街鐘錶行劫殺案，被控以謀殺及企圖搶劫罪(HCCC1/2025)，惟被告因癌細胞上腦，被裁定不適合答辯。控方繼續舉證，以讓陪審團決定被告是否曾做出控罪指稱行為，並在今午(4日)傳召鐘錶行店東作供。



店東作供時透露，遇害的店員平和實幹，又透雼該店過去已曾被劫7次，案發當日他往閣樓按警鐘及報警，突聽到「呯」一聲，之後見中槍店員躺在血泊中。店東庭上看到店舖的舊照片時在庭上灑淚。



被告文稳業，61歲。被控一項謀殺，及一項企圖搶劫罪，指他於1991年6月9日，在深水埗北河街1A號地下信發公司內與其他身份不詳的人，謀殺男子鄭啟霖，和企圖搶劫鄭啟霖、鄭芝、羅少峰和蔡杏俏。被告因癌細胞上腦至無法給多法律指示，他已被裁定毋須答辯，控方繼續就證據舉證。

店東羅少峰在庭上看到店舖舊照片不禁灑淚。(朱棨新攝)

被告文稳業因癌細胞上腦，不能給予指示，已被裁定不適合答辯。(資料圖片)

東主作供見店舖照片灑淚

信發公司東主羅少峰作供，透露現年72歲，已退休。他稱承繼父親的生意，涉案時經營信發公司，該店售賣當舖的貨物，包括手錶、珠寶和衣物。員工鄭啟霖負責售賣手錶珠寶，鄭啟霖的兄長鄭芝則負責售賣衣物。羅翻看涉案店舖照片時，在庭內灑淚，需用紙巾拭淚。法官譚耀豪問羅是否需要休息，羅表示可以繼續。

有男子手時6至7吋長槍狀物

他續供稱，於1991年6月9日早上11時許，一名20多歲的男子進入店內。該男子走向飾櫃，其後轉向羅。該男子右手持有一枝6、7吋長的槍狀物件，槍咀指向羅，稱：「打劫，唔好郁。」羅隨即到店舖閣樓，按下警鐘和報警。期間，羅聽到「呯」一聲。他返回店內地面時，見到鄭啟霖躺在飾櫃內的地下，大量流血。羅用布按著鄭啟霖的頭，其後警員和救護員到場。

被問及除了他和羅啟霖，案發時還有什麼人在店內。羅庭上稱，其妻子和鄭芝也在店內。他的母親蔡杏俏則在閣樓。

該店曾被劫7次

羅在辯方盤問時指，鄭啟霖「少少肥」，形容他為人平和、實幹。羅亦確認，其店在案發前曾被7次行劫。