1991年深水埗劫殺案　被告癌細胞上腦　陪審團一致裁定不適合答辯

內地漢涉在1991年參與過一宗發生的深水埗槍殺劫案，案中並有一名男店員死亡，他2023年再來港時被捕，並被控謀殺和企圖搶劫罪。辯方昨指被告患肺腺癌第四期，癌細胞已擴散至腦部，他接受腦部手術和治療後，情況仍惡化，現不了解法律程序，也不能向律師作出提示，認為被告不適合答辯。案件（HCCC1/2025）今（4日）在高等法院續審，陪審團退庭商議約半小時，一致裁定被告不適合答辯。



被告文稳業，61歲。他被控於1991年6月9日，在深水埗北河街1A號地下信發公司內與其他身份不詳的人，謀殺男子鄭啟霖，和企圖搶劫鄭啟霖、鄭芝、羅少峰和蔡杏俏。

被告文穩業被裁定不適合答辯。（王譯揚攝）

被告2024年曾作開腦手術

辯方昨讀出同意案情，指被告於2023年11月11日，經深圳灣入境來港時被捕，自此被還押。此外，被告被診斷患有肺腺癌，癌細胞擴散腦部。於2024年7月，被告在伊利沙伯醫院進行左腦開顱手術，切除腫瘤。手術後，被告接受電療和化療。而精神科醫生蘇瑋琳和廖清蓉均指，被告不適合答辯。

被告不能憶述工作及為何來港

辯方其後讀出兩名精神科醫生的報告，其中蘇的報告提及，被告在港出生，被捕前在內地居住。被告不能憶述在內地的工作經驗，以及為何來港。

能道出姓名但不能講及身處的時間地點

兩名醫生均指，被告在小欖精神病治療中心時，對大部份問題都沉默不語，有時則會點頭回應。蘇瑋琳指，被告在會面時看似疲倦，經常閉上眼睛。廖清蓉則指，被告有時會回應「唔知道」、「唔記得」。被告可以道出自己的名字，但不能講及身處的時間和地點。

醫生認為被告不明白法律程序

此外，兩名醫生指被告不明白法律程序。其中蘇指，被告知道被控謀殺，但未能講述控罪詳情。而廖則指，被告不能講述面對什麼控罪，亦不能道出認罪和不認罪的分別。在此情況下，兩名醫生均認為，被告不適合答辯。

辯方庭上陳詞亦時，被告不能講述案發時發生何事、自己是否涉案或到過案發現場，他不能向律師團隊給予指示。