1991深水埗劫殺案　店東聞搶劫按警鐘　期間有匪徒向店員頭部開槍

1991年深水埗發生槍殺劫案，北河街一間鐘錶行疑遭3名匪徒持械行劫，一名職員被開槍轟斃。一名被指涉案的內地漢於2023年入境時被捕，遭控以謀殺及企圖搶劫罪。而陪審團今（4日）裁定被告不適合答辯後，控方繼續舉證，讓陪審團決定被告是否做出控罪指稱行為。



控方讀出開案陳詞，指3名匪徒案35年前一個早上進入案發的鐘錶行，東主聞言即衝入廚房按警鐘，期間聽到槍聲，附近餐廳的店員則見到有匪徒曾向一名男店員的頭部開槍。3名匪徒雖打破飾櫃玻璃，最終卻空手而回，現場留下了指紋和掌紋，其中一個掌印與本案被告吻合。



被告文稳業，61歲。被控一項謀殺，及一項企圖搶劫罪，指他於1991年6月9日，在深水埗北河街1A號地下信發公司內與其他身份不詳的人，謀殺男子鄭啟霖，和企圖搶劫鄭啟霖、鄭芝、羅少峰和蔡杏俏。被告已被裁定不適合答辯。

被告文穩業2023年從深圳入境香港時被捕。（王譯揚攝）

去世店員在公司工作28年

控方讀出開案陳詞，指案件在35年前發生。售賣鐘錶珠寶等二手物品的信發公司，遭三名匪徒行劫。匪徒最終空手而回，但店員鄭啟霖頭部中槍不治。鄭在信發工作28年，去世時56歲。

店東聞打劫即入廚房按警鐘

控方續指，當日一名年約20多歲的男子於1991年6月9日早上11時許，進入信發公司，並以槍狀物件指向店東羅少峰，聲稱打劫。羅立即到店內的廚房，按下警鐘並報警。期間，羅聽到槍聲。他返回店內，發現鄭啟霖躺在地上昏迷，右邊頭部大量流血。

附近餐廳員工見匪徒向鄭頭部開槍

附近餐廳工作的收銀員聽到警鐘響起，看到三名匪徒在信發公司，其中一名匪徒持槍，向鄭啟霖的頭部開槍。此外，店內飾櫃的玻璃被打破後，另外兩名匪徒跨過飾櫃搜掠。3名匪徒其後向通州街方向逃走，職員其後聽到車輛離開的聲音。鄭啟霖被送院救治，同日宣告不治。

飾窗上有多個指紋和掌紋

警員到場調查，發現飾窗有多個指紋和掌紋。此外，警方在通州街和界限街發現一輛掛上假車牌的車輛。車主指，該車於案發時前一天被盜。警方在車的後座檢獲一件短袖衫，衫上有兩處血跡。控方指，3名匪徒坐該失車逃走。

車上短袖衫有被告DNA

被告於2023年11月11日，經深圳灣入境香港時被捕。警方於2024年進行比對，證實飾窗其中一個掌紋屬被告的右手掌紋，車上發現的短袖衫，其血跡上的DNA來自被告。

被告已被裁定不適合答辯

辯方指被告患肺腺癌第四期，癌細胞擴散至腦部。他接受開腦手術和治療後，情況仍惡化，醫生指他不能了解法律程序，也不能向律師作出提示。陪審團今早裁定被告不適合答辯。