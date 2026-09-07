馬會社區籃球計劃辦啟動禮　羅淑佩遇姚明：領略到「哈比人」視覺

馬會透過其慈善信託基金審批撥捐逾1.34億港元，支持推行為期5年的賽馬會「傳承接力」社區籃球計劃，推動籃球培訓在社區普及。計劃今（7日）舉行啟動禮，由文化體育及旅遊局局長羅淑佩，與前職業籃球員、姚基金創辦人及理事長姚明等擔任主禮嘉賓。活動後，羅淑佩於於社交平台發布多張與姚明的合照，並指「初見姚明，終於領略到『哈比人』視覺 」。



羅淑佩在社交平台發布多張與姚明的合照，並指「初見姚明，終於領略到『哈比人』視覺 」。（羅淑佩Facebook圖片）

羅淑佩在社交平台發布多張與姚明的合照，並指「初見姚明，終於領略到『哈比人』視覺 」。（羅淑佩Facebook圖片）

羅淑佩在社交平台發布多張與姚明的合照，並指「初見姚明，終於領略到『哈比人』視覺 」。（羅淑佩Facebook圖片）

羅淑佩在啟動禮上指，體育不僅着重提升運動員的競技水平，更是促進身心健康的重要基石，對凝聚社會，發放正能量有關鍵的作用。政府將繼續投放資源，推動香港體育的全面發展。她表示，馬會多年來一直是政府推動體育發展的重要合作夥伴，並深信此項計劃有助在社區推廣優質籃球培訓，讓更多年輕人受惠。

羅淑佩在啟動禮上指，政府將繼續投放資源，推動香港體育的全面發展。（羅淑佩Facebook圖片）

這項爲期五年的計劃包括由香港小童群益會、香港青年協會及香港遊樂場協會聯合推行的地區青年籃球訓練，以及由中華基督教青年會舉辦的教練培訓課程。地區青年訓練將覆蓋全港18區，每年為6至16歲兒童及青年提供為期九個月的有系統籃球訓練，特別針對因經濟及社會因素而較少機會接受正規訓練的年輕人。

除日常訓練及比賽外，參加者亦會參與多元學習經歷活動，並有機會前往中國內地及海外交流。為培育足夠的優質教練，以支援本計劃及日後更多社區籃球項目的推展，香港中華基督教青年會將聯同歐綠保柏林籃球隊，為修讀體育相關學科的本地專上院校學生設計及推行專屬教練培訓課程。完成課程的學員將獲雙重認證，包括由香港中華基督教青年會頒發的本地證書，以及通過歐綠保柏林籃球隊取得海外認可資歷。

馬會透過其慈善信託基金審批撥捐逾1.34億港元，支持推行為期5年的賽馬會「傳承接力」社區籃球計劃，推動籃球培訓在社區普及。（羅淑佩Facebook圖片）

料計劃惠及4600名兒童及青年 並培訓450名教練

馬會表示，計劃預計惠及超過4,600名兒童及青年，目標促進他們在籃球技術、體能、心理社會健康及個人成長方面等方面的發展。同時，計劃將培訓約450名教練，為日後推展推展更多具質素的社區籃球項目建立人才基礎。計劃的公眾活動預計亦將吸引約50,000人次參與。