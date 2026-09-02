馬會2025/26年度總投注額達3317億元創新高　共繳稅293億元

馬會今日（9月2日）舉行周年大會後公布，2025/26年度馬會的博彩及獎券投注總額創新高達3,317億港元，較上年度升3.6%，創歷年新高；其中六合彩投注額達94億港元，上升4.2%，帶來43億港元博彩收入。馬會在同一個財政年度共繳博彩稅及利得稅293億港元，馬會表示，年度內回饋社會總額達393億港元。



至於賽馬旅遊成績，2025/26年度馬季共有40萬名旅客進場，較上一個馬季增加105%，亦是前一個馬季的4倍。



沙田馬場舉辦的「農曆新年賽馬日」，吸引大批馬迷入場。（資料圖片/黃寶瑩攝）

沙田馬場舉辦的「農曆新年賽馬日」，吸引大批馬迷入場。（資料圖片/黃寶瑩攝）

足球博彩投注總額1790億 比賽馬投注多357億

馬會表示，2025/26年度的賽馬投注總額1,433億港元，上升3.6%，帶來199億港元博彩總收入。匯合彩池投注再次成為主要增長動力，來自26個國家及地區的馬迷投注香港賽事的總額達343億港元，佔整體賽馬投注額23.9%。此外，足球博彩投注總額1,790億港元，比賽馬投注總額多357億港元，上升3.6%，帶來226億港元博彩收入。

宏福苑火災捐2.7億港元援助

慈善支出方面，2025/26財政年度，馬會慈善信託基金審批捐款86億港元，支持191個慈善及社區項目，當中包括17億港元的特別捐款，用於將軍澳興建新的公眾騎術學校。去年 11月大埔宏福苑火災後，馬會至今為有需要人士提供合共2.7億港元援助。為支持未來的捐款項目，馬會向其慈善信託基金合共捐款32億港元，其中11億港元來自馬會稅後經營盈餘，相當於有關盈餘的95%。

馬會表示，2025/26年度的賽馬投注總額1,433億港元，上升3.6%，帶來199億港元博彩總收入。（馬會圖片）

政府暫緩推球博彩牌照 馬會：此前已投放大量資源

馬會指， 過去一年面對重重挑戰，尤其非法賭博市場持續擴張帶來的競爭；同時要應對每年24億港元「額外足球博彩稅」帶來的持續影響，以及香港特區政府突暫緩批出規範籃球博彩牌照，馬會此前已為原定於2026年推出的籃球博彩投放大量資源作準備。馬會正投資科技，包括提升顧客的數碼體驗及開發全新體育博彩平台等，預計未來數年的營運盈餘將有所下降。

馬會主席廖長江（資料圖片/梁鵬威攝）

馬會主席廖長江：這一年更能彰顯馬會世界級賽馬實力

馬會主席廖長江表示，這一年或許比過去任何一年，更能彰顯馬會世界級賽馬的實力，以及馬會堅定履行致力建設更美好社會的宗旨。他指香港賽駒取得空前成就，進一步鞏固香港作為全球賽馬領先地區的地位，到訪馬場的旅客亦創新高。馬會仍堅定不移地貢獻社會及眾多需要馬會支持的慈善項目。

馬會行政總裁應家柏（馬會提供圖片）

應家柏：「嘉應高昇」及「浪漫勇士」雙雙揚威國際舞台

馬會行政總裁應家柏指，今年適逢馬年，在這年看到馬會貢獻社會的佳績，以及成就這一切的馬匹，著實值得慶賀。其中，「嘉應高昇」及「浪漫勇士」雙雙揚威國際舞台，更是歷來首次有兩匹賽駒共同榮膺香港馬王此殊榮。他表示，儘管面對充滿挑戰且瞬息萬變的環境，馬會憑藉長遠策略，並在營運上靈活高效地落實，得以在賽場內外取得佳績、卓見成效。

香港賽馬史上首次出現「雙馬王」，香港賽馬會冠軍人馬獎舉行特別頒獎典禮，兩大明星馬「嘉應高昇」（左）及「浪漫勇士」（右）共同當選本年度香港馬王。（香港賽馬會）

馬會表示，「嘉應高昇」保持20戰不敗，並於上季五度勝出一級賽，包括在澳洲舉行、全球獎金最高的草地賽事－珠穆朗瑪峰錦標。於季末，「嘉應高昇」在浪琴世界最佳馬匹排名榜上，成為全球並列最高評分賽駒。香港的賽駒數目只有全球總數不足1%，有此成就著實意義非凡。

另一賽駒「浪漫勇士」上季亦五度勝出一級賽，包括第四度贏得浪琴香港盃及富衛保險女皇盃，成為全球第三高評分的賽駒。這匹天皇巨星亦憑著這佳績，繼續保持全球賽馬累積最高獎金賽駒的紀錄。