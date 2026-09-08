科學園工程電工學徒觸電亡　死者家屬向僱主及工程承辦商等索償

香港科學園進行內部工程時，外判商的一名38歲電工學徒意外觸電死亡。該地盤總承辦商及3間承建商，早前被裁定沒有採取措施以防止發生電力危險等32張傳票控罪成立。事主家屬昨（8日）入稟高等法院（HCPI173/2026）索償。



原告指，因地盤的總承辦商等公司的疏忽，及違反法定責任，導致事主死亡，因而追討傷亡賠償，包括有關利息及訟費，但未列明索償金額。



原告為Chan Hung Leuk（以陳卓鈞遺產管理人身份代表入稟），5名被告：經營美明工程的林偉健、去也有限公司、港華中國電力(香港)綜合智慧能源有限公司、中國電力國際發展有限公司及天揚工程有限公司。

原告為Chan Hung Leuk入稟高等法院向死者的僱主及工程承辦商等索償。(葉志明攝)

科學園於2023年9月10日進行內部工程時，有電工學徒觸電死亡。（資料圖片）

事主父親曾就其子的僱主未被票控表示不滿。（陳曉欣攝）

事主接駁太陽能板工程時觸電

入稟狀指，意外發生於2023年9月10日，事主在沙田香港科學園2E座天台層的馬達控制中心工期間，遭遇工傷致死。原告指該意外因被告疏忽，或違反僱傭合約及法定責任等原因所致，因此入稟向五名被告追討。根據資料，事主當時在科學園的天台機房，作接駁太陽能板工程時觸電。

事主的僱主未有被票控

翻查資料，上述5名被告中，事主的僱主美明工程未有遭票控，而天揚工程有限公司則認罪。其餘三間公司經審訊後被裁定罪成，案件將於9月17日求情及判刑。事主父親早前表示，不滿美明工程老闆林偉健未有被控，且毋須負責：「佢先係真正害死我個仔嗰個。」