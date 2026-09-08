瑪麗醫院女護士偷同事名牌袋　遭前男友情緒勒索致財困　認罪候判

瑪麗醫院女護士涉在護士宿舍偷同事的名牌手袋變賣。她今（8日）在區域法院承認盜竊及企圖盜竊共5罪（DCCC 1534/2025）。



辯方求情時稱，女被告遭有賭癮前男友情緒勒索，向他借出10萬元，惟對方未把錢還清。律師指事主非純粹因貪念犯案，竊款亦在生活所需。暫委法官余俊翔明言極大機會判監，先索取背景報告，把女護士還押至9月23日判刑，並下令她需賠償逾9000元。



女被告葉靜怡（28歲）承認2項盜竊及3項企圖盜竊罪。

女被告葉靜怡案發時在瑪麗醫院任職。

女被告葉靜怡在區域法院認盜竊等5罪。(黃浩謙攝)

偷走蘇女護士Gucci銀包

案情指，被告事發時在瑪麗醫院任職學護。在2024年10月13日中午，蘇姓女護士將棕色Gucci銀包連手袋放在3樓儲物櫃，手袋內還有身份證、信用卡、駕照和200元現金等。蘇晚上開儲物櫃時，發現手袋物品不翼而飛。調查顯示，蘇的信用卡曾被人盜用，3筆交易金額介乎16元知193元，全部支付不成功。

偷走佘姓護士Celine手袋

事隔5個月，即2025年3月19日，被告再在醫院2樓儲物櫃偷走佘姓護士的一個Celine手袋，內有Loewe卡套價值3200元、2隻戒指價值1164元、2張信用卡、1條Audi車匙等。該同事晚上打開儲物櫃發現失竊。被告翌日往元朗廣場的Brand Off店舖變賣贓物，以3500元及300元賣了Celine手袋和Loewe卡套。

被捕稱已把手袋銀包賣了

被告在3月27日被捕，她稱手袋和銀包已經賣了，她表示自2024年1月起在瑪麗醫院K10病房工作，她下班後前往宿舍2樓的更衣室，發現一個Celine手袋在沒上鎖的儲物櫃內，把手袋帶回家，其後變賣手袋和卡套，所得3300元已花光。

認曾用偷來的信用卡搭車買淘寶

被告稱，她在3樓的更衣室見到另一個儲物櫃櫃門虛掩，裡面有1個銀包，被告偷走後變賣銀包，她承認曾用信用卡搭巴士和買淘寶，但均告失敗，她遂將所有卡棄置。警方搜屋發現2隻涉案戒指。

因涉案不能到公立醫院任職

辯方求情指，被告被捕後繼續讀書，畢業後成為註冊護士。她因本案無法在公立醫院任職，目前在私人院舍工作。

求情稱很大機會被吊銷護士牌照

辯方指，被告被其前男友情緒勒索借錢，被告借出了10萬元，前度尚未還清。被告當時一邊實習，一邊在醫院頂更賺錢，身心俱疲，其爺爺和叔叔亦相繼離世，力陳被告並非純為貪念犯案，竊款用在生活所需。她辛苦讀來的護士牌照亦很大機會被吊銷，職業生涯毀於一旦，得到沉重教訓，望法庭判緩刑，讓她繼續工作回報社會。