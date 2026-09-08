PISA放榜｜港學生數學、閱讀及科學能力排名齊下跌　遜內地及澳門

香港大學教育學院今（8日）公布「2025年學生能力國際評估計劃（PISA）」香港區測試結果。本港於三個主要領域包括科學、數學及閱讀的排名均下跌，其中科學科的排名更較2022年下跌9位。港大教育學院指，全球的PISA成績自2018年起下降，可歸因於數碼科技發展等因素，又認為每一屆PISA均會針對主要領域更新評估框架，不應直接對比分數。



港大教育學院今（8日）公布2025年學生能力國際評估計劃（PISA）香港區測試結果。（董素琛攝）

有關評估於2025年5月至7月期間進行，抽樣包括239所中學。經抽樣及質量保證程序後，最終數據涵蓋230所學校及6,445名學生。該批15歲學生分布於中一至中五，其中61.4%是中四學生，52%為男性、48%為女性。

PISA 2025的評估領域分別為「在數碼世界中學習」計算解難能力、科學、數學及閱讀，香港學生在4個領域依次排名在第6位、第16位、第7位、第15位。四個範疇排名均低於內地。相較上一個評估年度、即2022年，香港學生在2025年數學能力排名下跌三位、閱讀能力下跌四位、科學能力更下跌9位。

「在數碼世界中學習」計算解難能力排名首三的是澳門、新加坡及中國（京滬蘇浙）；科學及數學能力三甲為中國（京滬蘇浙）、新加坡、澳門；閱讀能力首三位則是新加坡、中國（京滬蘇浙）及台灣。

港大教育學院今（8日）公布2025年學生能力國際評估計劃（PISA）香港區測試結果。（董素琛攝）

至於平均分數，香港學生2025年在科學範疇錄得496分、數學領域錄得522分、閱讀能力則錄得480分。三個項目均高於國際平均分。

多個項目排名下跌，港大教育學院副教授、PISA 2025聯合項目負責人及團隊成員（語言及閱讀）林葦葉表示，全球的PISA成績自2018年起下降，至2022年及2025年兩屆的下降速度更大。她認為，全球分數下降可歸因於數碼科技發展等因素，學生的閱讀能力碎片化，「學生更多去睇一啲短視頻，比較少去睇一啲長篇嘅文章」。

港大教育學院榮休教授、PISA 2025項目負責人及首席研究員梁貫成補充指，每一屆PISA均會針對主要領域更新評估框架，舉例指本屆科學領域便增加了「於資訊豐富情境中評估與運用科學資訊」等新指標，形容是「搬咗龍門」，不應以每屆的分數作直接對比。

教育局：三個核心領域得分與學界對學生表現的觀察有明顯落差

教育局表示，PISA每屆均會加入創新領域，以了解學生是否掌握未來生活所需的知識與技能。PISA 2025的創新領域為「在數碼世界中學習」，香港學生整體表現優異，取得545分，顯著高於國際平均值的500分。經合組織的研究報告指出，香港是全球創新領域「在數碼世界中學習」表現最佳的其中一個教育體系。

教育局發言人指，香港學生於創新領域[「在數碼世界中學習」的優秀表現，印證香港大力推動STEAM教育取得的實質成效。局方會繼續在早前公布的《中小學數字教育發展藍圖》基礎上，聚焦人工智能教育，從構建課程架構、支援師資培訓、優化基建配套及推動跨界別協作等範疇提升學生的數字素養。

發言人補充，根據經合組織的報告，參加PISA 2025的學生在其關鍵發展期的學習階段受新冠疫情影響，是導致參與國家或經濟體系的整體成績普遍錄得下跌的其中一個因素。與往屆評估結果相比，香港學生今屆在上述三個核心領域的評估得分，與教育界同工對這些學生的能力表現的觀察出現明顯落差，而此現象可能由多項因素導致，「值得我們探究分析」。