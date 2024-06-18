PISA放榜｜學生創意思維評估新加坡全球第一　港生排18位輸台灣生

學生能力國際評估計劃（PISA）2022創意思維評估結果今日（18日）公布，評估對象為64個國家／經濟體系的15歲學生，國際平均水平33分，香港學生平均分則為32分，與荷蘭、法國、以色列、澳門並列全球第18位，比排名第一的新加坡低9分（41分），以及低於其他16個國家、地區，更以1分之差排於台灣（中華台北）之後。



教育局指，結果顯示香港15歲學生表現與國際平均水平相若。局方表示，香港學生在評估和改進意念方面有較佳表現，並在處理社會問題解難中展現相對較強能力；在產生多元和具創意想法及視覺表達上，則有提升空間。局方將參考結果，以及香港學生在其他評估中的表現，繼續與各持份者一起協作，提升香港學生的國際競爭力。



港生得分與澳門、荷蘭、法國、以色列並列

這項評估每三年進行一次，旨在評估15歲學生的數學、科學和以母語閱讀的能力，最近一次（PISA 2022）的研究結果已於上年12月初公布，是次結果則為同研究中，有關創新領域的評估結果。中文大學教育數據研究中心受教育局委託進行PISA 2022的香港研究，是次評估抽取本港超過5,000名15歲學生參加。

當中參與的64個國家／經濟體系中，新加坡以41分名列第一，其次則為獲38分的加拿大、韓國，澳洲則獲37分；往後排名則以歐洲國家為主，均取得33至36分不等，包括新西蘭、愛沙尼亞、芬蘭、拉脫維亞、比利時、丹麥、葡萄牙、波蘭、德國、捷克共和國、西班牙、立陶宛；而中華台北有33分，港、澳兩地則與荷蘭、法國、以色列同取32分。

透過4種認知測驗評估學生創意思維

PISA 2022將創意思維定義為「能有效地產生、評估和改進意念的能力，從而帶來原創及有效的解難方法，促進知識的進步，並展現具影響性的想像力」。研究透過4種認知測驗，包括文字表達、視覺表達、社會問題解難和科學問題解難，評估學生的創意思維表現。

教育局：結果顯示香港教育平等表現出色 社經背景對創意思維影響少

教育局指，香港學生在評估和改進意念方面有較佳表現，並在處理社會問題解難中展現相對較強的能力；在產生多元和具創意想法及視覺表達上，則有提升空間。局方又說，研究結果再次顯示，香港在教育平等方面表現出色，於高學術成就的國家或經濟體系中排名第一，反映家庭社經背景，對香港學生在創意思維方面的表現影響極少，並突顯香港教育制度為所有學生提供優質和平等的教育機會。

教育局亦會參考研究結果，進一步培養學生的創意思維及其他共通能力，為他們的全人發展和終身學習打好基礎。

圖表顯示香港在教育公平方面表現出色,在高表現經濟體系中排名第一。（中大教育數據研究中心圖片）

港女生平均分數較男生高3.78分 超出性別差異平均值1分

中文大學教育數據研究中心研究團隊亦分析了學生的社經背景，包括家長的教育水平、就業狀況及家庭資源，對其創意思維表現的影響。結果發現，不同社經背景的學生在創意思維的得分差異極小，顯示香港教育政策有效為所有學生提供平等機會發展創意思維。與其他高表現經濟體系相比，香港在教育平等方面名列第一，表現出色。在性別差異方面，女生的平均分數較男生高3.78分，超越OECD的性別差異平均值（2.72分）。

中心指出，PISA 2022的結果為完善香港教育體系提供了寶貴的參考，有助制訂針對性措施、優化課程及改革政策，以培育創新及卓越的教育文化。