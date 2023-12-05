PISA放榜｜港生閱讀能力跌出全球首十位　新加坡學生3範疇均第一

中大教育數據研究中心今日（5日）公布學生能力國際評估計劃（PISA）2022 研究結果，香港學生在三項能力：科學、閱讀、數學能力的平均分，分別為520分、500分及540分。與上屆2018年評估相比，港生數學成績全球繼續排第4位，科學則從第9位升至第7位，閱讀成績則大跌7位，從第4位下降至第11位。新加坡的學生在數學、科學及閱讀能力排第一位，港生成績也不敵澳門及台灣學生。



中心分析，新冠疫情期間，學生可能將更多時間分配給科學和數學等易於評估的科目，因此閱讀時閒可能有所減少。



學生能力國際評估計劃（PISA） 由經濟合作與發展組織( OECD）策劃，每三年一次，旨在評估15歲學生在數學、科學及閱讀基本能力的表現，當中數學能力是2022年度PISA 的主要研究領域。

中大教育數據研究中心於去年5月至7月展開香港的評估工作，在全港隨機抽取163所中學及5,907名學生，以及他們的校長、教師和家長參加。

閱讀能力得分減24分 全球排名跌第11位

根據PISA 2022年度研究結果，香港學生在三項能力：科學、閱讀、數學能力的平均分，分別為520分、500分及540分。

與2018年相比，港生科學能力稍為升3分，排名躍升兩位，全球排第7位；數學能力的成績雖然下跌11分，但排名反而維持不變排第4位。至於閱讀能力成績，則較三年前跌24分，排名大跌7位，由第4位下降至第11位。中心解釋，在新冠疫情期間，學生可能將更多時間分配給科學和數學等易於評估的科目，因此閱讀時閒可能有所減少。

港生豈止輸新加坡 排名同樣落後澳門及台灣

觀乎81個國家及經濟體系，新加坡的學生在數學、科學及閱讀能力排第一位，三個範疇平均分依次序是575分、561分和543分。澳門學生在這三方面成績亦繼續力壓港生，而台灣學生表現甚至超前港生。內地城市沒有提供數據。

香港學生在三項能力：科學、閱讀、數學能力的平均分，分別為520分、500分及540分。（資料圖片）

項目主理人侯傑泰：學生或將更多時間分配給科學和數學

中大教育心理學教授系兼香港PISA 2022項目主理人侯傑泰指出，在全球疫情下，科學課整體影響較少，以香港來看，數學及科學科維持水平，而語文則有所下跌，但整體而言，疫情未算對整體成績有影響，可能網課是維持成績水平的功臣，老師利用電子教科書、作業、功課及用即時視訊網上課程是全球排名第2。

侯傑泰估計學生可能將更多時間分配給科學和數學等易於評估的科目，加上這些科目可以透過自己操練來維持成績，令學生少關注語文科，閱讀時間亦相應減少。但他認為復常正常上課，語文能力便可有所改善，除非語文能力未來仍持續下降，就要再看看是否需要檢討。

另外，可能香港疫情措施較嚴，53%的香港學生的學校停課超過3個月，略高於OECD平均水平50%，停課時間較多，而可能其他地方疫情措施比較輕鬆，對學生影響較少，但香港有網課維持學習，75%同學每天參加線上課程，對整體學習影響不算大。

指本港貧措施好 家長社經地位不影響學生受教育質素

侯傑泰指出，全世界都有受疫情影響，教育有如逆水行舟，保持自己一樣，但其他地方可能有課程改革等，改善教育水平，例如澳門雖地方小，同時亦做了很多措施克服教育問題，例如留班率降低，估計可令教師着緊成績較差學生，從而令成績一直有所改善。不過，侯傑泰認為香港教育質素良好，扶貧措施也好，家長的社經地位不影響學生受教育的質素，而新移民學生的學術表現亦與本地學生相若，可見香港教育政策支持新移民學生的融合，亦會支援不同的學生群體。

另外，在問卷調查中顯示疫情停課期間，家長對學生學習的支援與參與，以及家人詢問學生在學校狀況的百分比，香港的排名都比較後，但侯傑泰認為這是好事，因為家長經常詢問學生關於功課及學校的問題愈多，學生的成績愈差，所以這也可能是香港學生成績仍能維持在高水平的原因。

教育局：檢視有關推動閱讀措施

教育局表示果，研究結果顯示香港學生的數學、科學和閱讀能力表現穩定，整體成績持續高於國際平均水平。局方指，儘管PISA 2022展開評估時，本港經歷第五波疫情，學校才剛恢復半天面授課堂，但仍堅持參與是次測試，在各界支援學生學習下，學生仍能有良好表現。

教育局指，讚賞學生在數學和科學能力方面取得優異成績，反映他們暫停面授課堂期間在家持續學習。至於港生閱讀能力表現方面，局方指，疫情暫停面授課堂和減少校園生活對閱讀氛圍有所影響，將參考今次評估結果，檢視現有學與教措施，尤其在閱讀方面，制定針對性策略，以提升學生的能力。