天宮課堂｜黎家盈中學班主任：上課全神貫注　眼神充滿好奇心

首位港產太空人黎家盈執行太空任務約三個月，由中國載人航天工程辦公室、香港和澳門特區政府合辦的「天宮課堂．港澳專場」太空授課活動，今日（9日）在黎家盈的母校荃灣公立何傳耀紀念中學舉行。黎家盈中學時的班主任陳老師表示，黎家盈中學時熱情投入校園生活，不僅身負交通安全隊、圖書管理員的崗位，亦參加了師兄姐計劃。同時她上課時永遠「眼仔碌碌」，全神貫注，眼神充滿好奇心，是出色的時間管理大師。



由中國載人航天工程辦公室、香港和澳門特區政府合辦的「天宮課堂．港澳專場」太空授課活動，今日（9日）在黎家盈的母校荃灣公立何傳耀紀念中學舉行。（香港電台直播截圖）

黎家盈中學時的班主任陳老師（左）表示，她中學時熱情投入校園生活，不僅身負交通安全隊、圖書管理員的崗位，亦參加了師兄姐計劃。（香港電台直播截圖）

黎家盈中學時的班主任陳老師（左）表示，她中學時熱情投入校園生活，不僅身負交通安全隊、圖書管理員的崗位，亦參加了師兄姐計劃。（香港電台直播截圖）

班主任憶家盈在學時時間管理大師 遇壓力沉得住氣

班主任陳老師表示，黎家盈於中二、三時已經是很有神采和禮貌的女生，最吸引她是充滿好奇的大眼睛，上課時相當專注，眼神緊貼老師。

陳老師表示，黎家盈熱情投入校園生活，不僅身負交通安全隊、圖書管理員的崗位，亦參加了師兄姐計劃。她稱，黎家盈會主動幫身邊同學， 其同理心及責任閃閃發光。陳老師指，黎家盈預備公開試時， 與其他學生一樣壓力巨大， 但她沉得住氣、按部就班、私下大量做歷界試題，並兼顧學生會工作， 但上課時永遠「眼仔碌碌」，形容她是是出色的時間管理大師。

陳老師又說，黎家盈亦展示強大領導力， 當選學生會內務副主席， 亦是雅社社幹事，其擔當是師弟妹的擔當。