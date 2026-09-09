天宮課堂｜駐留「天宮空間站」逾百日　太空人黎家盈升空做什麼？

【天宮課堂/黎家盈／女太空人／宇航員／航天員/神舟二十三號／中秋節／天地對話】首位港產女太空人黎家盈自今年5月24日乘坐神舟二十三號載人飛船升空後，目前已在「天宮空間站」駐留逾100日，今早（9日）會與港澳學生進行「天地對話」。她在這段百日「太空任務」期間，曾與隊友一同進行腦電測試，探究長期飛行的生理機制，又會佩戴VR設備一體機，進行行為學測試。除執行任務外，她亦會與隊友每日體能鍛鍊，對抗骨質流失，甚至嘗試烤蛋糕和南瓜。以下一文看清黎家盈在太空的生活點滴。



黎家盈進行各種身體鍛鍊，利用設備對抗骨質流失。（影片截圖）

三名航天員一同用中國獨創的「太空烤箱」完成了香噴噴的烤南瓜。（影片截圖）

今年5月24日深夜，黎家盈與航天員朱楊柱、張志遠，一同隨神舟二十三號載人飛船順利升空，正式進駐中國空間站。升空後很快迎來首個端午節，她與朱楊柱、張志遠一同品嘗「太空香糭」。他們又利用中國獨創的「太空烤箱」成功烤製南瓜，還曾嘗試烤蛋糕。

7月時，黎家盈與兩名航天員緊密協作，順利完成組裝、測試及出艙安裝「天韻相機」的太空任務。該款由香港科技大學牽頭研製的尖端儀器，不僅是首項成功登上中國太空站的香港科學載荷，更是全球首款「輕小型、高分辨率」二氧化碳與甲烷點源協同探測儀，能從太空精準測量溫室氣體，為全球綠色減碳提供強大的科研數據支持。

至7月12日，最新的官方影片顯示，三人於微重力下人體關節活動、認知控制等數據採集工作；除實驗之外，她們堅持每日體能鍛鍊，對抗失重生理效應，以及抗骨質流失。

「港產太空人」黎家盈在神舟二十三號倉內展示區旗，祝願香港繁榮穩定。（直播截圖）

黎夥同伴進行腦電測試 探究長期飛行的生理機制

至升空滿兩個月，黎家盈與另外兩位航天員利用腦電採集設備，開展了腦網絡組圖譜驅動的航天腦監測等多項在軌腦電測試工作，測試結果有助於闡明長期空間飛行中航天員腦作業能力變化的生理機制。黎家盈佩戴腦電帽，與隊友們一起完成了相關工作。

他們又利用太空拉曼光譜儀進行「菌群與營養代謝」相關實驗研究，通過檢測尿液樣本中的代謝組分，探究長期太空飛行環境下人體腸道菌群的變化及其對營養代謝的影響。三人開展力量控制測試，獲取數據將用於開展長期在軌飛行中航天員精細動作控制的變化規律及適應性學習機制研究。

另外，黎家盈與兩位航天員進行水稻實驗樣本採集及存儲等工作，該實驗有望首次在軌連續培養兩代水稻，解析長期空間微重力對水稻遺傳穩定性的作用機制。黎又會佩戴VR設備一體機，開展行為學測試，包括單人感知實驗與雙人協作實驗。

神舟二十三號航天員朱楊柱、張志遠及黎家盈展開多項空間科學實（試）驗。（影片截圖）

升空80日 與隊友抽血助研究太空人生理變化

自升空以來，三人完成了在軌輪換、應用載荷出艙等任務，進行了交會對接、醫療救護等在軌訓練和全系統壓力應急演練，常態化開展空間站平台維護照料、生活和健康保障等工作，承擔的空間生命科學與人體研究、微重力物理科學、空間新技術等領域實（試）驗任務穩步推進。

黎家盈進行各種身體鍛鍊，利用設備對抗骨質流失。（影片截圖）

至升空逾80天，黎與隊友完成了血液樣本的採集與處理，部分用於血常規、血生化在軌檢測，部分將下行至地面供科研人員開展長期飛行中，航天員骨骼和神經等生理系統變化規律相關研究。在8月下旬，在空間站機械臂和地面科研人員配合支持下，完成太陽翼艙外維修、空間碎片防護裝置安裝等任務。