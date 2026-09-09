天宮課堂｜李家超：黎家盈的故事告訴大家航天夢從來不是遙不可及

由中國載人航天工程辦公室、香港和澳門特區政府合辦的「天宮課堂．港澳專場」太空授課活動，今早（9日）在首位港產太空人黎家盈的母校荃灣公立何傳耀紀念中學舉行。行政長官李家超致辭時稱，黎家盈在香港土生土長，她的故事告訴大家航天夢從來不是遙不可及，只要勇於追夢、奮發圖強，香港人同樣有可能翱翔星空，為中華民族的偉大航天事業貢獻力量。



李家超又說，今天香港團隊參與嫦娥六號探月任務，香港女兒黎家盈在太空翱翔：「當我們抬頭賞月觀星，一代代航天專家和工作人員不止與我們千里共嬋娟，他們更在天際共耕耘，把中華民族千年逐月追星的夢想期盼，化為航天征途上的堅實足跡。」



首位港產太空人黎家盈今年5月24日乘坐神舟二十三號載人飛船升空，目前已在「天宮空間站」（中國空間站）駐留逾100日。今日黎家盈聯同亦正在「天宮空間站」執行載人航天任務的神舟二十三號乘組指令長朱楊柱及航天員張志遠與港澳學生「天地對話」。三人親自擔任太空教師，為港澳學生進行專家講解，實時示範科學實驗活動，並進行天地互動對話，

黎家盈（中）聯同神舟二十三號乘組指令長朱楊柱（左）及航天員張志遠（右）9月9日與港澳學生「天地對話」。三人親自擔任太空教師，為港澳學生進行專家講解，實時示範科學實驗活動。(政府新聞處直播)

李家超在致辭感謝中國載人航天工程辦公室支持、各個機構和單位的共同努力，讓港澳學生有機會向天宮空間站的航天員學習，感受國家航天工程的凌雲壯志和澎湃實力。

他說，此刻，天宮空間站正以每秒約7.7公里的速度環繞地球運行，而在空間站內執行任務的，是指令長朱楊柱博士、航天駕駛員張志遠，還有一位香港人，她就是讓大家引以為傲的黎家盈。

只要勇於追夢 香港人同樣有可能為中華民族偉大航天事業貢獻力量

李家超指，黎家盈在香港土生土長，出席活動的身處的就是她的母校，她的故事告訴大家航天夢從來不是遙不可及，只要勇於追夢、奮發圖強，香港人同樣有可能翱翔星空，為中華民族的偉大航天事業貢獻力量。

在今天的課堂裏，黎家盈為大家介紹「天韻相機」出艙過程。李家超指，「天韻相機」由香港科技大學研發，肩負監測全球溫室氣體的重要任務，貢獻國家航天以至全球可持續發展。

除了這次任務，李家超說香港的科研團隊也在國家的月球和火星探測任務提供系統、儀器和技術支援，並在太空進行空間搭載實驗等，以香港科研力量服務國家航天工程。

李家超稱，國家載人航天工程發展三十多年以來，每一步都凝聚着中華民族自強不息、勇於探索的奮鬥精神，而他還記得二○二三年國家載人航天工程代表團訪港的時候，吸引很多市民一睹他們的風采，當時他說代表團為香港播下三顆重要的種子：增進民族自豪的種子、探索科學科技的種子、鼓勵追逐夢想的種子。

李家超勉勵同學：將來你們也有可能一飛衝天、逐夢星辰

李家超稱，港航天科研從地面支援，邁向太空在軌的實踐歷程，香港人得以探索星際，代表這一顆顆種子不但生根發芽，更可茁壯成長，而今天同學們通過「天宮課堂」近距離學習：「將來，你們也有可能一飛衝天，逐夢星辰。」

李家超提到，還有兩星期就是中秋節，大家小時候從閱讀嫦娥奔月的神話，到背誦「欲上青天攬明月」等不同的詩詞，都感受到中國人對馳騁蒼穹的嚮往。今天，香港團隊參與嫦娥六號探月任務，當大家抬頭賞月觀星，一代代航天專家和工作人員不止與我們千里共嬋娟，他們更在天際共耕耘，把中華民族千年逐月追星的夢想期盼，化為航天征途上的堅實足跡。