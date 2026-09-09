天宮課堂｜太空餐有佛跳牆　睡眠區放家庭照　黎家盈：無離開香港

首位港產太空人黎家盈執行太空任務約三個月，由中國載人航天工程辦公室、香港和澳門特區政府合辦的「天宮課堂．港澳專場」太空授課活動，今日（9日）在黎家盈的母校荃灣公立何傳耀紀念中學舉行。在課堂中，黎家盈以廣東話介紹膳食，除了飯和麵，更有佛跳牆、宮保雞丁等，亦會在艙內焗蛋糕。她亦展示睡眠區內放有小朋友的畫作、黏土手工、家庭相、港式小食模型，還有警隊送的提子公仔，「睇住佢哋，我就覺得自己並無離開香港好遠。」



今日（9日）黎家盈（中）聯同亦正在「天宮空間站」執行載人航天任務的神舟二十三號乘組指令長朱楊柱（右）及航天員張志遠（左）及與港澳學生「天地對話」。（直播截圖）

黎家盈以廣東話介紹膳食，說地面科技人員準備了營養勻衡食譜，包括米飯，麵條，麵包；亦有幾十款特色美食，如紅燒肉、佛跳牆、宮保雞丁、黑椒牛柳、脫水蔬菜等，他們亦會自行製作乳酪。

她續介紹，艙內有兩個微波加熱裝置，包括熱風加熱裝置，不用半小時就可以吃到熱辣辣的飯餸，空間站亦配備熱風烘烤機，可以親手烤雞翼、南瓜，今早更焗蛋糕，金黃色加香噴噴味道，令她聯想起她最喜歡的雞蛋仔。

黎家盈以廣東話介紹航天員的每日飲食，說地面科技人員準備營養勻衡食譜，包括米飯，麵條，麵包；亦有幾十款特色美食，亦有紅燒肉、佛跳牆、宮保雞丁、黑椒牛柳等。

每日必用太空跑台 鍛煉身體防肌肉流失

她指，每日堅持鍛煉也很重要，並介紹每日必用太空跑台。在地面上，重力會自然壓迫骨骼，鍛煉肌肉，但在太空長期失重的環境，肌肉會流失，每日花1至2小時鍛煉身體。跑步時要穿特定背心，透過彈力帶，固定在跑台，從而鍛煉肌肉。除了跑台，空間站亦有太空自行車、核心肌肉鍛煉裝置等。

黎家盈說，在太空長期失重的環境，肌肉會流失，每日花1至2小時鍛煉身體。跑步時要穿特定背心，透過彈力帶，固定在跑台，從而鍛煉肌肉。

示範無重力狀態 用手擰濕毛巾 水無向下流

她演示失重的有趣情況，當她用手擰濕毛巾，水沒有流下，而是依附毛巾表面，像一個手套一樣。她解釋，因水的表面張力有阻擋作用。在太空不會這樣擰，因為一不小心就會甩很多小水珠，故正確做法是讓毛巾自然乾。

黎家盈演示失重的有趣情況，當她用手擰濕毛巾，水沒有流下，而是依附毛巾表面，像一個手套一樣。

她展示睡眠區和洗手間，她睡覺時要將自己套在睡袋中，並拉上拉鏈，否則睡覺時就不知道飄到哪裏、甚至撞倒。睡眠區內放有小朋友的畫作、黏土手工、家庭相、港式小食模型，還有警隊送的提子公仔，「睇住佢哋，我就覺得自己並無離開香港好遠。」

黎家盈的睡眠區內放有小朋友的畫作、黏土手工、家庭相、港式小食模型，還有警隊送的提子公仔，「睇住佢哋，我就覺得自己並無離開香港好遠。」

黎家盈的睡眠區內放有小朋友的畫作、黏土手工、家庭相、港式小食模型，還有警隊送的提子公仔，「睇住佢哋，我就覺得自己並無離開香港好遠。」

她說，從房內圓窗望出外便見到地球，空間站每90分鐘便會環繞地球一次，每日看到16次日出日落。她承諾會拍多些照片，回家再與大家分享。她又說，每當經過中國，會尋找粵港澳大灣區的所在位置，雖然香港面積很小，但經過上空，在夜晚便是一點很亮的光。

她亦在房內拿出紫荊花黏土，形容是思念香港的寄託，並將花傳遞給指令長朱楊柱。

「有時睇住地球，我會諗吓呢一刻屋企人做緊咩，原來掛住嘅感覺，天上同地下都一樣。」她亦在房內拿出紫荊花黏土，形容是思念香港的寄託，並將花傳遞給指令長朱楊柱。

首位港產太空人黎家盈執行太空任務約三個月，由中國載人航天工程辦公室、香港和澳門特區政府合辦的「天宮課堂．港澳專場」太空授課活動，今日（9日）在黎家盈的母校荃灣公立何傳耀紀念中學舉行。（夏家朗攝）