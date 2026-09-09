天宮課堂｜母校學生送家書　黎家盈：想到市民期盼　不會放棄

由中國載人航天工程辦公室、香港和澳門特區政府合辦的「天宮課堂．港澳專場」太空授課活動，今早（9日）在首位港產太空人黎家盈的母校荃灣公立何傳耀紀念中學舉行。特首李家超表示，黎家盈帶來生動有趣太空課，讓他及同學獲益良多，感謝航天員的精心準備。



黎家盈回應指，已收到母校學生所撰寫的家書，當她想到有眾多港澳市民對她有期盼，便從不會考慮放棄或鬆懈。她說，在她受訓的日子裏經常聽到「人生能有幾回搏」，意指機會難得，要好好把握，她寄語同學們好好加油，不要怕辛苦。



黎家盈（中）聯同神舟二十三號乘組指令長朱楊柱（左）及航天員張志遠（右）9月9日與港澳學生「天地對話」。三人親自擔任太空教師，為港澳學生進行專家講解，實時示範科學實驗活動。(政府新聞處直播)

特首李家超表示，黎家盈帶來生動有趣太空課，讓他及同學獲益良多，他感謝他們的精心準備。他表示，黎家盈已經在太空度過3個月，大家十分關心她是否安好，港澳學生亦特意寫信給她。

特首李家超表示，黎家盈帶來生動有趣太空課，讓他及同學獲益良多，他感謝他們的精心準備。(政府新聞處直播)

黎家盈：受訓常聞「人生能有幾回搏」 寄語同學好好加油

黎家盈則指，已收到同學的家書，非常感謝大家來信，每一封她都仔細閲讀。其中，其母校的學生在信件中提及校園時光，讓她一下子回到從前。她說，母校的校訓是止於至善，多年來一直提醒他，凡事精益求精做到最好。她又指，青春最美好的地方就是盡情探索和追夢，希望同學帶住熱愛活出精彩。

她又感謝港澳學生的鼓勵，對於自己的經歷為他們帶來鼓勵，她感到十分感動。她表示，訓練和執行任務的日子，確實會感到孤單的艱苦。但當她想到有眾多港澳市民對她有期盼，就從來都不會考慮放棄或鬆懈。她會珍惜市民信任，全力以赴完成任務。

她又表示，在她受訓的日子，經常聽到「人生能有幾回搏」，意指機會難得，一定要好好把握。她寄語同學們，好好加油，不要怕辛苦，同時心繫國家，奉獻祖國。

由中國載人航天工程辦公室、香港和澳門特區政府合辦的「天宮課堂．港澳專場」太空授課活動，今早（9日）在首位港產太空人黎家盈的母校荃灣公立何傳耀紀念中學舉行。(政府新聞處直播)

黎家盈：高強度訓練考驗意志力

活動設問答環節，有來自澳門的中五學生張同學問及，航天員參與多項高強度訓練的經歷。黎家盈回應說，對多項訓練感到深刻，其中沙漠生存訓練挑戰很大，地面溫度達攝氏70度，他們在高溫缺水情況下，不但要照顧好自己，亦與同伴探索溫境、完成任務，過程艱苦。另外72小時眠剝奪訓練亦很特別，當人極疲，反應和判斷力下降，但他們仍要保持專注和完成任務，過程考驗意志力。

此外，在為期6日5夜洞穴訓練，環境又濕又凍、道路崎嶇，部份位置更要用臉貼著地面爬行才能通過，每刻都充滿危險和未知，對心理構成挑戰。她說，每當從這些訓練返回正常生活，都有晃如隔世的感覺，格外珍惜平常擁有的一切，亦明白成為航天員最重要是紀律和團隊合作。