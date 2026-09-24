國泰航空空姐空少機師聯同香港舞蹈團表演　吸引市民及旅客觀看

國泰航空今日（9月24日）80周年生日，80位身穿經典制服及現職制服的機艙服務員、機師及地勤人員，聯同24位香港舞蹈團成員以舞蹈呈現80載故事。中午先在鰂魚涌太古坊舉行，吸引一眾放飯打工仔圍觀拍攝，以及和表演的空姐等自拍打卡；下午再於香港國際機場演出，大批準備離港及抵港旅客觀看拍攝。



國泰航空「同心飛躍八十年」80周年舞蹈表演9月24日中午在太古坊舉行，由80位身穿經典制服及現職制服的國泰機組人員，聯同24位香港舞蹈團舞者演出。（國泰圖片）

國泰航空「同心飛躍八十年」80周年舞蹈表演9月24日中午在太古坊舉行，由80位身穿經典制服及現職制服的國泰機組人員，聯同24位香港舞蹈團舞者演出。（國泰圖片）

國泰航空「同心飛躍八十年」80周年舞蹈表演9月24日中午在太古坊舉行，吸引不少人放飯時圍觀。（國泰圖片）

國泰「同心飛躍八十年」80周年舞蹈表演9月24日中午在太古坊舉行，吸引不少人放飯時圍觀。（國泰圖片）

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國泰表示，大型舞蹈表演以「同心飛躍八十年」為主題，由香港舞蹈團編排，著名音樂人雷柏熹編曲，並特別融入大型舞劇《武道》的舞蹈元素，透過充滿感染力的舞蹈與音樂，呈現國泰與香港共同成長的歷程。

國泰表示，14隻身穿8款經典制服小熊裝置，分布於機場禁區及非禁區不同位置，市民及遊客同框打卡將有機會贏得獎賞。國泰也推出一系列80周年限定紀念珍藏。

國泰航空「同心飛躍八十年」80周年舞蹈表演第二場9月24日下午在香港國際機場舉行，由80位身穿經典制服及現職制服的國泰機組人員，聯同24位香港舞蹈團舞者演出。（國泰圖片）

國泰航空「同心飛躍八十年」80周年舞蹈表演第二場9月24日下午在香港國際機場舉行，由80位身穿經典制服及現職制服的國泰機組人員，聯同24位香港舞蹈團舞者演出。（國泰圖片）

國泰航空「同心飛躍八十年」80周年舞蹈表演第二場9月24日下午在香港國際機場舉行，由80位身穿經典制服及現職制服的國泰機組人員，聯同24位香港舞蹈團舞者演出。（國泰圖片）

國泰航空「同心飛躍八十年」80周年舞蹈表演第二場9月24日下午在香港國際機場舉行，有一名小童打扮成機師表演。（國泰圖片）