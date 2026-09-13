桃園機場遭挾持割傷國泰實習生還原事發經過：主動奪刀並與他扭打

9月12日傍晚，台灣桃園國際機場第一航廈發生持刀挾持事件，一名44歲蔡姓男子進入國泰航空的休息室，持刀挾持國泰航空的實習生並割傷對方以及1名航警局警員，最終被制服拘捕。



受傷的24歲國泰航空黃姓實習生所屬學校代為對外澄清案情，指他在被挾持期間，主動出手奪刀並與疑犯發生扭打，同時呼叫門外警員進內救援。



受傷的24歲國泰航空黃姓實習生。（桃園機場記者聯誼會）

受傷的24歲國泰航空黃姓實習生。（桃園機場記者聯誼會）

台灣桃園國際機場第一航廈發生持刀挾持事件，疑犯被制服。（網絡圖片）

疑犯被送上救護車。（桃園機場記者聯誼會）

台媒《聯合報》報道，受傷的國泰航空實習生目前就讀朝陽科技大學飛航系，該系系主任盧衍良轉述該名學生說法指，事發時，他於執勤結束後在休息室換裝完畢，正於休息室最內側以手機瀏覽訊息。

休息室本身有門禁設施，但因疑犯利用其他員工按密碼鎖進入休息室後，休息室門自動關上的約三秒間隙衝入，該過程僅約數秒，當時實習生前方數名同事迅速躲避後，疑犯隨即以刀械挾持在休息室最內側的實習生。

在被挾持期間，當警方在休息室外部署時，疑犯情緒越發激動且注意力轉向門外動態；該實習生見狀主動出手奪刀並與疑犯發生扭打，同時呼叫門外警員進內救援。扭打過程中，該實習生左手虎口遭割傷，腹部右側有一道長約20多厘米的劃傷，所幸傷口非常輕微。

警方持盾牌、警棍與疑犯對峙。（桃園機場記者聯誼會）

警方準備攻堅。（桃園機場記者聯誼會）

台灣桃園國際機場第一航廈發生持刀挾持事件，疑犯被制服。（台航空警察局）

法院裁定羈押禁見2月

經桃園地檢署複訊後，檢察官認為蔡男涉犯傷害、攜帶兇器犯剝奪行動自由、強制、恐嚇危安等罪嫌，向桃園地方法院聲請羈押禁見。法院認為羈押確有必要，裁定被告自13日起羈押2個月，並禁止接見通信。

法院指出，蔡男坦承案發當日上午曾施用冰毒。蔡男目前無業、沒有固定居所，也沒有可供聯繫的電話號碼，配偶及子女則長期居住香港，在台並無因職業形成的社會連結。法院認為，日後若需傳喚被告到庭，實際上難以掌握其行蹤，加上親近家庭成員都在香港，若被告逃往境外，逃亡成本相對較低，因此認定有具體事實足認有逃亡之虞。

據早前台媒TVBS新聞網報道指，涉案44歲的蔡男與香港籍妻子結婚多年，但因2人感情不睦，1年前妻子已帶小孩回到香港，夫妻雖然還未離婚，但已分居快1年。事發當日蔡男獨自到桃園機場報到櫃台處，表示要搭機到香港找老婆，但報到櫃台查詢後發現蔡男沒有購票紀錄，地勤人員請他到國泰航空諮詢，其後發生一連串衝突。