男子涉曾與6至7歲妹亂倫　官指被告當時或未知行為錯誤　無罪釋放

24歲男子涉在十多年前在家中與只有6至7歲的胞妹亂倫，之後亦曾要妹妹為他手淫和口交，案（HCCC302/2023）今（9日）在高等法院續審。控方雙方早前作中段陳詞，爭議被告案發時或只有10至11歲。法官李素蘭昨(8日)聽取陳詞後，裁定案件表證不成立，今(9日)正式指示陪審團裁定被告所有控罪罪脫。律政司經考慮後表示，不會就裁決上訴。被告無罪釋放。



法官李素蘭向陪審團解釋，10至13歲的兒童受法律保護，並假定他們不具備明辦是非（incapable of wrong）及犯罪的能力。兩名老師的證供及被告的錄影會面，均無法說明被告知悉其行為錯誤。在法律的基礎下，陪審團必須裁定被告無罪。



被告父親早前承認一項作出串傾意圖妨礙司法公正的作為罪，將於明日判刑。



被告被控4項亂倫及3項非禮罪

被告L.H.C.N.（現年24歲）被控4項亂倫罪及3項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪。控罪指，他在2013年9月2日至2016年7月17日期間，在香港某單位，四度與當時年齡為7至10歲的女童X性交，而他知道該女童是他的妹妹；以及在同一時段内，三度向X作出嚴重猥褻作為。被告被裁定所有罪名不成立。

被告LHCN在高等法院被裁定亂倫等罪表證不成立，獲當庭釋放。(葉志明攝)

法官李素蘭指無證據說明被告知悉其行為錯誤，在法律的基礎下，必須裁定被告無罪。(資料圖片)

10至13歲兒童受法律保護

法官今向陪審團解釋，10至13歲的兒童受法律保護，假定他們不具備明辦是非（incapable of wrong）及犯罪的能力。在本案中，控方無法證明當時年齡低於14歲的被告，其行為不是出於「調皮」或「惡作劇」，而是在他知悉行為屬「錯誤」或「嚴重錯誤」的情況下發生。

兩名老師無法說明被告知其行為錯誤

官強調，控方傳召兩名老師的證供及被告的錄影會面，亦無法說明被告知悉其行為錯誤。在法律的基礎下，陪審團必須裁定被告無罪。

案情指認有做過且覺後悔

案中事主，即被告的妹妹，並無出庭作供，但控方指被告被捕時曾作招認稱：「嗰時我好細個，不過我認我有做過，我宜家都好後悔。」

指首次性交時妹只有6至7歲

庭上亦有播出被告與警方的會面錄影，他稱與妹妹首次性交時，他只稱當時已年滿十歲，正就讀小六或中一；事主則年約6至7歲，他稱有問妹妹：「可唔可以試下扑嘢。」指妹妹同意，兩人才性交，後來有些是妹妹提出的。警員曾質疑妹妹是否明白何謂「扑嘢」，被告回答：「應該知呱。」被告稱無迫妹妹口交、性交及手淫，強調無強姦她。

後來知道大哥也曾這樣對妹妹

被告之後亦提到大約讀中二至中三時，從妹妹口中得知大哥也對她做過同樣的事，他有就此事問大哥，大哥承認有此事，因此他亦向大哥坦白，被告並說：「大家都好驚訝大家咁樣對阿妹。」他又提到妹妹最終壓力爆煲，想自殘及輕生，最後更須入院治療。兩兄弟都覺得對不住妹妹，後來妹妹向社工透露事件，再轉告了他們的父母。

警員否認曾威迫被告作招認

辯方曾指被告被捕後曾遭警員拳擊左腰，又斥他：「你做乜嘢搞你個咁細嘅細妹？」及說：「你係咪無人性？你係咪癲嘅？」指被告在威嚇下作出招認，更指警員曾叫被告「作性侵事件」警員否認其事。