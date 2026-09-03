男子涉11至14歲時與胞妹亂倫　胞妹15歲時報警　不會出庭作證

24歲男子涉於11至14歲期間，數度與年幼他4歲的胞妹亂偷，胞妹並曾為他口交及手淫。男子從而被控亂倫及非禮等7罪，案件（HCCC302/2023）今（3日）在高等法院開審。



控方開案陳詞指，被告的胞妹X在15歲時報警揭發事件，她不會出庭作證，但控方會傳召被告的老師出庭，以證被告曾接受性教育，以證他知事件的嚴重性，又指被告警誡下曾稱：「我嗰時好細個，不過我認我有做過，我依家都好後悔。」



被告L.H.C.N.（現年24歲）被控4項亂倫罪，及3項向16歲以下兒童作猥褻行為罪，指他在2013年9月2日至2016年7月17日期間，在香港某單位，4度與當時年齡為7至10歲的胞妹X性交，他知道X是其妹妹；及在同一時段内，3度向X作出嚴重猥褻作為。

被告LHCN在高等法院受審。(葉志明攝)

被告與妹同房睡覺時提意性交

控方在開案陳詞指，首兩項亂倫罪均在兩人的睡房發生，當時睡房只有他們兄妹二人，被告突然提議「扑嘢」，遂與事主性交；第三次事件一星期後發生，2人在家中客廳，X為被告手淫，其後被告要求她口交，過程持續5至6分鐘，最終被告在事主口中射精。

X在15歲時報警

兩星期後，事主在家中客廳再為被告手淫及口交，其後兩人再度性交，被告在事主的腹部射精；同日晚上，兩人的祖父母在房間內睡覺，父母已經外出。事主再為被告手淫及口交，整個過程持續約5分鐘，其後二人再度性交，被告同樣在事主腹部上射精。事主X在15歲時報警。

被告指妹妹願意並曾主動提意性交

控方指，X不會就本案作供，但控方會傳召兩名警員作供，以證明拘捕過程恰當，及被告在警誡下曾招認稱：「我嗰時好細個，不過我認我有做過，我依家都好後悔。」此外，被告亦曾提及妹妹同意及曾主動提議性交。

從射精情況可見被告知道後果

除此以外，控方亦會傳召被告的中小學老師，已證明被告曾經接受性教育，知道有關行為嚴重錯誤。控方認為，即使被告當時年幼，亦必然知道其行為是錯誤的。再者，被告最終只在事主腹部射精，反映他清楚知道體內射精的後果，

事主X案發時7至10歲

承認事實指出，被告2002出生，案發時約11至14歲；事主則在2006年出生，案發時約7至10歲。案發時，他們與父母、祖父母、曾祖父母及傭人同住。事主X在2021年12月9日報警。