男子涉與6至7歲妹亂倫　辯方指被告曾被警打　及斥：你係咪無人性

男子涉14歲時與年僅6至7歲的妹妹性交，兩人並曾口交及手淫等，他否認亂倫及非禮等7罪，案件（HCCC302/2023）今（7日）在高等法院續審，辯方盤問拘捕被告的警員，並指警員迫被告作出招認。



辯方盤問時指警員曾拳打被告，又責怪他說：「你做乜嘢搞你個咁細嘅細妹？」亦另有警員指責被告：「你係咪無人性？你係咪癲嘅？」又指警員向被告稱其兄已招認，又稱已拘捕其父母，以迫被告招認，並教被告要：「作啲性侵事件。」警員一概否認。



被告L.H.C.N.（現年24歲）被控4項亂倫罪及3項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪。控罪指，他在2013年9月2日至2016年7月17日期間，在香港某單位，明知女童X是其親妹，仍四度與她性交；被告另涉在同一時段内三度非禮X。

被告LHCN在高等法院受審。(葉志明攝)

指被告遭打左腰及被斥無人性

警員黃駿霆（音譯）今出庭作供，辯方律師盤問黃時指，被告被捕時由4名警員押解至沙頭角警署。當時坐在其左邊的警員曾拳擊被告左腰，並責罵被告說：「你做乜嘢搞你個咁細嘅細妹？」另一警員亦責怪被告說：「你係咪無人性？你係咪癲嘅？」辯方指，兩名警員當時意圖向被告施壓，有關的記事冊的內容，則是在上述情況後才開始記錄，黃一概否認。

曾向被告稱兄長已招認

辯方續指，在進行錄影會面前，黃曾問被告：「會唔會認？」又說：「你唔使搵律師架啦，你阿哥都已經認咗。」被告當時否認，惟警員再表示已拘捕被告父母，若然他作招認，警方便：「唔會拉佢哋。」黃亦否認有其事。

指黃叫被告作性侵事件

被告其後表示不知道應「講啲咩」，黃便著被告描述數次性侵事件，又要求他把事件說成：「一日（發生）幾次，唔好講幾日發生，咁就可以判輕啲。」又指黃要被告：「作啲性侵事件。」該此事件亦應發生在不同地方，從而令其說法更真實，黃否認說法。

小學常識科有教青春期生理變化

此外，控方傳召被告的小學老師A作供。他稱2018年才到被告曾讀的小學任教，他沒有教過被告，但從學校的系統，可找到被告2012年至2014年，即他讀小五及小六時的出勤記錄及課程內容。

A表示，學校常識課程會涵蓋青春期的生理及心理變化等課題，亦會教導學生不應對他人作出與性相關的騷擾及侵犯，以及在面對性侵時，要向信任的成年人求助。另在在2014年6月24日，即被告就讀小六年級時，學校曾舉辦性教育講座，內容包括男性踏入青春期的生理現象等資訊，惟該校的課程較少提及異性相處之道。

辯方指被告常識科兩年都不合格

教師A被盤問時承認無教過被告，亦未能指出被告實際上在常識科所教授的內容。辯方指被告在校時須參加專注力訓練班，常識科亦連續兩年不合格，教師A承認他對此並不知情。

中學老師指有教男女性交可懷孕

控方另傳召被告中學老師B作供，他自2006年起在該校任教，被告曾重讀中一。至2016年才完成中一課程。他指學校的科學課程有提及人類生殖系統，亦有教導男女性交有機會令女性懷孕。B又稱，除上述課程外，若然學校發現學生有談戀愛，會把他加入小組，提醒他們須尊重他人及保護自己。