男子涉與親妹亂倫　透露大哥也曾與妹性交　終令妹壓力爆煲自殘

24歲男子涉在胞妹6至7歲起與妹亂倫案（HCCC302/2023）在高等法院續審，女事主不出庭作供，控方今（4日）播出被告與警方的會面錄影。



被告在錄影會面透露，他首次與胞妹性交時，胞妹只有約6至7歲，他當時有問妹妹可否：「試吓扑嘢？」他指其妹同意，強調沒有強姦。他後來從妹妹口中得知，大哥也曾與妹妹做同樣的事，且事件最終令她「壓力爆煲」，嘗試自殘和自殺，並須入院，從而揭發事件。被告指兩兄弟都感到後悔，並覺得「好對唔住」妹妹。



被告L.H.C.N.（現年24歲）被控4項亂倫罪及3項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪。控罪指，他在2013年9月2日至2016年7月17日期間，在香港某單位，四度與當時年齡為7至10歲的女童X性交，而他知道該女童是他的妹妹；以及在同一時段内，三度向X作出嚴重猥褻作為。

被告LHCN在高等法院受審。(葉志明攝)

被告警誡下稱有做過及感後悔

控方傳召參與拘捕的警員黃俊庭作供，並播放被告與警方的錄影會面。警員被告曾在警誡下稱：「嗰時我好細個，不過我認我有做過，我宜家都好後悔。」被告解釋「有做過」意指有發生性行為，又表示記得二人曾經性交。

被告指妹妹應知何謂扑嘢

被告續指，他與妹妹首次性交時，他已年滿十歲，正就讀小六或中一；妹妹則年約6至7歲，是他先問事主：「可唔可以試下。」妹好問他試甚麼，他表示：「試下扑嘢？」他指妹妹有答應其要求，於是二人性交。但他強調：「第三、四、五次，係佢（胞妹）要求嘅。」警員問被告，事主當時是否知道「扑嘢」的意思，被告回應：「應該知呱。」

強調無強姦妹妹

警員又問，他是否知道「口爆」及「含撚」是甚麼意思，被告表示：「個陣唔知（行為）咁猥瑣。」但他知道「打飛機」的意思。他稱，從未強迫X為其口交、性交及手淫，又強調：「我無強姦佢。」

從妹得知大哥亦有做同樣的事

他又指出，大約在他就讀中二中三時，妹妹向他透露：「大哥都有咁樣對我做過。」故他就此向大哥查問，大哥承認曾有此事，於是他亦向大哥坦白，又說：「大家都好驚訝大家咁樣對阿妹。」然而，妹妹最終「壓力爆煲」，想自殘及輕生，並須入院治療。兩兄弟均覺得：「好對唔住佢（事主）。」及後事主向社工透露事件，再轉告父母。

調查時無威迫利誘

控方問黃，錄影會面中為何多次警誡被告。黃解釋，因為當時正調查有關二人在2015年6至8月所發生的性行為，惟被告提及其他有機會入罪的事件，因此他另作警誡，提醒被告正在警誡下作供。他又指調查過程中不涉任何威迫利誘。

辯方盤問黃指，是否有警員曾要求被告祖母：「叫阿哥返屋企。」黃表示不清楚，又稱當時身處房間內，不清楚房外的事情。